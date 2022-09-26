В Перми раскупили все билеты на концерт американского саксофониста

Армир Ли — молодой, талантливый саксофонист Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На пермский концерт американского саксофониста Армира Ли и екатеринбургского трио Кирилла Кирпичева невозможно купить билеты. На сайтах kassy.ru указано, что все места в органном зале уже раскупили.

«Армир Ли и Трио Кирпичева исполнят лучшее, что подарил джаз. Прозвучат популярные джазовые стандарты таких известных музыкантов, как Чарли Паркер, Билли Стрэйхорн, Рей Нобл и других исполнителей», — сообщается в афише мероприятия. Кроме того, услышать американского музыканта можно и онлайн, совершенно бесплатно. Из органного зала будет вестись прямая трансляция на сайте пермской краевой филармонии.

Армир Ли — молодой джазовый саксофонист из Калифорнии. В числе его достижений награды и стипендии на многочисленных джазовых фестивалях. Музыкант отдает предпочтение бипопу и постбопу 1940-1960-х годов.

Ранее URA.RU сообщало, что на концерт певца Александра Малинина, который пройдет в Перми 7 октября, продано менее ста билетов. В ДК Солдатова не выкупили даже одну десятую мест в зале.