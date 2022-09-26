Германия расследует ЧП на «Северном потоке-2»

26 сентября 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на нитке А, его зафиксировал диспетчер береговой площадки Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» В газопроводе «Северный поток — 2» резко упало давление, причины этого устанавливаются. Такое заявление сделал представитель Минэкономики ФРГ. «Сегодня оператор сети Gascade сообщил нам о резком падении давления в газопроводе „Северный поток — 2“. В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств», — отмечает ведомство на своем официальном сайте. Также пока выясняется, повлияет ли это на территориальные воды Германии. Инцидент произошел на нитке А, его зафиксировал диспетчер береговой площадки, сообщает «Национальная служба новостей». Оператор газопровода — компания Nord Stream 2 AG — официально подтвердил информацию, передает телеканал 360. Отмечается также, что ранее поступала информация об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Газопровод проходит юго-восточнее острова. Строительство газопровода из России в Германию завершилось в 2021 году. Однако правительство Германии в феврале 2022 года остановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что проект фактически заморожен. Премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что Германия никогда не запустит «Северный поток — 2», добавляет Life.

В газопроводе «Северный поток — 2» резко упало давление, причины этого устанавливаются. Такое заявление сделал представитель Минэкономики ФРГ. «Сегодня оператор сети Gascade сообщил нам о резком падении давления в газопроводе „Северный поток — 2“. В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств», — отмечает ведомство на своем официальном сайте. Также пока выясняется, повлияет ли это на территориальные воды Германии. Инцидент произошел на нитке А, его зафиксировал диспетчер береговой площадки, сообщает «Национальная служба новостей». Оператор газопровода — компания Nord Stream 2 AG — официально подтвердил информацию, передает телеканал 360. Отмечается также, что ранее поступала информация об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Газопровод проходит юго-восточнее острова. Строительство газопровода из России в Германию завершилось в 2021 году. Однако правительство Германии в феврале 2022 года остановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что проект фактически заморожен. Премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что Германия никогда не запустит «Северный поток — 2», добавляет Life.