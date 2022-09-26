Беженка из ДНР, голосовавшая на референдуме в Екатеринбурге: мы спасались от обстрелов в бункере

26 сентября 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

В России референдум проходят с 23 по 27 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Беженка из Мариуполя (Донецкая область) на референдуме в Екатеринбурге рассказала, как с семьей спасалась от обстрелов в бункере и добралась до России. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что считает референдум историческим событием для беженцев освобожденных территорий. Женщина поблагодарила президента России Владимира Путина за возможность присоединения освобожденных территорий к РФ. «Референдум — историческое событие. Мы ждали этого восемь. Единственное, что непонятно — почему так долго ждали проведения [референдума]. Моя сестра с мужем живет в Первоуральске, я со своей семьей живем в Екатеринбурге. Все проголосовали. Мы все очень уважаем вашего президента Владимира Владимировича [Путина], и очень ему благодарны за то, что он дал нам возможность решить судьбу нашей родины», — сказала беженка. По ее словам, до переезда в Россию она работала на металлургическом комбинате «Азовсталь». «Когда в конце февраля нас начали бомбить в разы сильнее, мы с семьей прятались в бункере, а потом выбрались из города и через Крым отправились в Свердловскую область. Мы пересекли границу 16 апреля, а в регион приехали 21 числа», — рассказала женщина. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на улице Крылова, 2. Референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей проводятся во всех регионах страны. Многие жители этих территорий долгое время ждали дня присоединения. На всех освобожденных территориях референдумы признали состоявшимися, так как явка превысила 50%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беженка из Мариуполя (Донецкая область) на референдуме в Екатеринбурге рассказала, как с семьей спасалась от обстрелов в бункере и добралась до России. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что считает референдум историческим событием для беженцев освобожденных территорий. Женщина поблагодарила президента России Владимира Путина за возможность присоединения освобожденных территорий к РФ. «Референдум — историческое событие. Мы ждали этого восемь. Единственное, что непонятно — почему так долго ждали проведения [референдума]. Моя сестра с мужем живет в Первоуральске, я со своей семьей живем в Екатеринбурге. Все проголосовали. Мы все очень уважаем вашего президента Владимира Владимировича [Путина], и очень ему благодарны за то, что он дал нам возможность решить судьбу нашей родины», — сказала беженка. По ее словам, до переезда в Россию она работала на металлургическом комбинате «Азовсталь». «Когда в конце февраля нас начали бомбить в разы сильнее, мы с семьей прятались в бункере, а потом выбрались из города и через Крым отправились в Свердловскую область. Мы пересекли границу 16 апреля, а в регион приехали 21 числа», — рассказала женщина. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на улице Крылова, 2. Референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей проводятся во всех регионах страны. Многие жители этих территорий долгое время ждали дня присоединения. На всех освобожденных территориях референдумы признали состоявшимися, так как явка превысила 50%.