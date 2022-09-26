Референдумы признали состоявшимся во всех освобожденных территориях

Явка на референдуме в Запорожье превысила 50%
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Выборы-2018. Выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, кабинки для голосования, выборы
Референдум в Запорожской области признан состоявшимся Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Явка на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России превысила 50%, что позволяет считать его состоявшимся. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Таким образом, во всех освобожденных территориях референдумы признаны состоявшимися.

«Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%», — цитирует Рогова ТАСС. Он добавил, что такой активности на выборах в регионе за 30 с лишним лет независимости Украины еще не было.

В Запорожской и других освобожденных в ходе спецоперации областях Украины проходят референдумы о присоединении к России. Голосование идет с 23 по 27 сентября. Иностранные наблюдатели были очень удивлены большим очередям желающих проголосовать на референдуме по вхождению в состав РФ. Референдумы ранее признаны состоявшимся в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской области.

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Явка на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России превысила 50%, что позволяет считать его состоявшимся. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Таким образом, во всех освобожденных территориях референдумы признаны состоявшимися. «Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%», — цитирует Рогова ТАСС. Он добавил, что такой активности на выборах в регионе за 30 с лишним лет независимости Украины еще не было. В Запорожской и других освобожденных в ходе спецоперации областях Украины проходят референдумы о присоединении к России. Голосование идет с 23 по 27 сентября. Иностранные наблюдатели были очень удивлены большим очередям желающих проголосовать на референдуме по вхождению в состав РФ. Референдумы ранее признаны состоявшимся в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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