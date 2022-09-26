Референдумы признали состоявшимся во всех освобожденных территориях

Явка на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России превысила 50%, что позволяет считать его состоявшимся. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Таким образом, во всех освобожденных территориях референдумы признаны состоявшимися.
«Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%», — цитирует Рогова ТАСС. Он добавил, что такой активности на выборах в регионе за 30 с лишним лет независимости Украины еще не было.
В Запорожской и других освобожденных в ходе спецоперации областях Украины проходят референдумы о присоединении к России. Голосование идет с 23 по 27 сентября. Иностранные наблюдатели были очень удивлены большим очередям желающих проголосовать на референдуме по вхождению в состав РФ. Референдумы ранее признаны состоявшимся в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской области.
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Явка на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России превысила 50%, что позволяет считать его состоявшимся. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Таким образом, во всех освобожденных территориях референдумы признаны состоявшимися. «Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%», — цитирует Рогова ТАСС. Он добавил, что такой активности на выборах в регионе за 30 с лишним лет независимости Украины еще не было. В Запорожской и других освобожденных в ходе спецоперации областях Украины проходят референдумы о присоединении к России. Голосование идет с 23 по 27 сентября. Иностранные наблюдатели были очень удивлены большим очередям желающих проголосовать на референдуме по вхождению в состав РФ. Референдумы ранее признаны состоявшимся в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской области.