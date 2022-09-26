Сенатор Перминов призвал ввести в школах уроки военной подготовки

Сенатор Перминов: в школах нужно ввести уроки военной подготовки

26 сентября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Чтобы ученики имели начальные навыки, в школах нужно ввести уроки военной подготовки, считает Дмитрий Перминов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В российских школах необходимо ввести уроки начальной военной подготовки. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов. «Сейчас есть ОБЖ. Но нужно также наравне дополнительно вводить и начальную военную подготовку, чтобы элементарные навыки школьники знали и умели», — объяснил Дмитрий Перминов. По словам сенатора, начальная военная подготовка в будущем помогает ребятам в службе в армии. «Я помню, когда я учился в дорожно-транспортном техникуме, у нас была начальная военная подготовка, ее вел подполковник в отставке. У нас был тир, мы разборку-сборку автомата изучали, стрелять учились, и начальные элементы изучали. И когда я пришел в армию, это мне очень помогло», — заявил Перминов. В России 21 сентября началась частичная мобилизация. По словам президента РФ Владимира Путина, касается это прежде всего бывших военных, имеющих специальности. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призваны будут 300 тысяч россиян.

В российских школах необходимо ввести уроки начальной военной подготовки. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов. «Сейчас есть ОБЖ. Но нужно также наравне дополнительно вводить и начальную военную подготовку, чтобы элементарные навыки школьники знали и умели», — объяснил Дмитрий Перминов. По словам сенатора, начальная военная подготовка в будущем помогает ребятам в службе в армии. «Я помню, когда я учился в дорожно-транспортном техникуме, у нас была начальная военная подготовка, ее вел подполковник в отставке. У нас был тир, мы разборку-сборку автомата изучали, стрелять учились, и начальные элементы изучали. И когда я пришел в армию, это мне очень помогло», — заявил Перминов. В России 21 сентября началась частичная мобилизация. По словам президента РФ Владимира Путина, касается это прежде всего бывших военных, имеющих специальности. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призваны будут 300 тысяч россиян.