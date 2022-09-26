Диетолог Писарева рассказала о пользе жевательной резинки для организма

Диетолог Писарева: жевательная резинка помогает при переедании и несварении желудка

27 сентября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Жевательная резинка улучшает процесс пищеварения, считает Ирина Писарева Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жевательная резинка уравновешивает действие щелочей, кислоты, хорошо влияет на среду ротовой полости, а также улучшает процесс пищеварения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Когда мы начинаем жевать резинку, во рту активно выделяется слюной секрет. Он нормализует кислотно-щелочной баланс, который уравновешивает действие щелочей, кислоты и хорошо влияет на среду ротовой полости. Также слюноотделение улучшает процесс пищеварения. Плюс, жевательная резинка помогает очищать полость рта от пищевых отложений, камня, налета на зубах», — объяснила Ирина Писарева. По словам диетолога, жевательная резинка помогает при переедании. «Во время жевания выделяется желудочный сок, который помогает, например, когда человек переел, либо если у него есть какое-то несварение желудка. Можно сделать вывод, что, наверное, из-за этого при полостных операциях жевательная резинка помогает улучшить пищеварение. Такие данные были получены в ходе проведенных исследований, правда, в них участвовало небольшое количество человек. Но они подтвердили эту теорию», — добавила Писарева. Ранее врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова заявила об опасности неправильного употребления жевательной резинки. Это может привести к развитию хронических гастритов, панкреатитов, колитов и диабета.

Жевательная резинка уравновешивает действие щелочей, кислоты, хорошо влияет на среду ротовой полости, а также улучшает процесс пищеварения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Когда мы начинаем жевать резинку, во рту активно выделяется слюной секрет. Он нормализует кислотно-щелочной баланс, который уравновешивает действие щелочей, кислоты и хорошо влияет на среду ротовой полости. Также слюноотделение улучшает процесс пищеварения. Плюс, жевательная резинка помогает очищать полость рта от пищевых отложений, камня, налета на зубах», — объяснила Ирина Писарева. По словам диетолога, жевательная резинка помогает при переедании. «Во время жевания выделяется желудочный сок, который помогает, например, когда человек переел, либо если у него есть какое-то несварение желудка. Можно сделать вывод, что, наверное, из-за этого при полостных операциях жевательная резинка помогает улучшить пищеварение. Такие данные были получены в ходе проведенных исследований, правда, в них участвовало небольшое количество человек. Но они подтвердили эту теорию», — добавила Писарева. Ранее врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова заявила об опасности неправильного употребления жевательной резинки. Это может привести к развитию хронических гастритов, панкреатитов, колитов и диабета.