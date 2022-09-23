Терапевт Назарова: из-за жевательной резинки развиваются 4 опасных заболевания

23 сентября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Употребление жевательной резинки до еды грозит развитием гастрита, панкреатита, колита, считает Вера Назарова Фото: Александр Елизаров © URA.RU Неправильное употребление жевательной резинки грозит развитием хронических гастритов, панкреатитов, колитов и диабета. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова. «Жевательную резинку нельзя употреблять до еды и в перерывах между приемами пищи, поскольку жевание включает весь пищеварительный тракт — желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, тонкий кишечник. Они начинают выделять соки для переваривания пищи. Но когда еды нет, организму приходится переваривать собственную слизистую оболочку. Отсюда возникают хронические гастриты, панкреатиты и колиты. Поджелудочная железа начинает выбрасывать в кровь инсулин, которому не находится применения, поскольку нет утилизации принятой накануне пищи. Это повышает риск развития сахарного диабета», — объяснила Вера Назарова. Также, по словам терапевта, долгое жевание резинки может стать причиной развития кариеса. «Необходимо помнить, что жевательная резинка не заменяет зубную щетку. Длительное ее жевание сопряжено с увеличением воздействия на полость рта сахаров, находящихся в ней, и риском возникновения кариеса», — добавила Назарова. В этот день 23 сентября 1848 года американец Джон Куртис выпустил у себя дома первую жевательную резинку из сосновой смолы. Позже в свои изделия он стал добавлять парафиновые ароматизаторы. С тех пор 23 сентября считается днем рождения жевательной резинки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неправильное употребление жевательной резинки грозит развитием хронических гастритов, панкреатитов, колитов и диабета. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова. «Жевательную резинку нельзя употреблять до еды и в перерывах между приемами пищи, поскольку жевание включает весь пищеварительный тракт — желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, тонкий кишечник. Они начинают выделять соки для переваривания пищи. Но когда еды нет, организму приходится переваривать собственную слизистую оболочку. Отсюда возникают хронические гастриты, панкреатиты и колиты. Поджелудочная железа начинает выбрасывать в кровь инсулин, которому не находится применения, поскольку нет утилизации принятой накануне пищи. Это повышает риск развития сахарного диабета», — объяснила Вера Назарова. Также, по словам терапевта, долгое жевание резинки может стать причиной развития кариеса. «Необходимо помнить, что жевательная резинка не заменяет зубную щетку. Длительное ее жевание сопряжено с увеличением воздействия на полость рта сахаров, находящихся в ней, и риском возникновения кариеса», — добавила Назарова. В этот день 23 сентября 1848 года американец Джон Куртис выпустил у себя дома первую жевательную резинку из сосновой смолы. Позже в свои изделия он стал добавлять парафиновые ароматизаторы. С тех пор 23 сентября считается днем рождения жевательной резинки.