Конгресс США согласовал помощь Украине на 12 миллиардов долларов

26 сентября 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден попросил Конгресс предоставить Украине новую экономическую помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговорщики Конгресса США выделили 12 миллиардов долларов США на новую помощь Украине. Об этом сообщает издание Reuters. «Участники переговоров по законопроекту о временных расходах в Конгрессе США согласились включить около 12 миллиардов долларов в новую помощь Украине. Это произошло в ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена», — сообщает агентству источник, знакомый с ходом переговоров. Ранее президент США попросил Конгресс предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь, дополняет «Федеральное агентство новостей». Ее размер должен был составить 11,7 млрд долларов, пишет MK.RU . Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Обстрелы граждан ДНР и ЛНР со стороны ВСУ участились этой зимой, на этих территориях было введено военное положение, а люди эвакуировались. Несмотря на это, Запад встал на сторону Украины и начал помогать Киеву поставками оружия. В итоге иностранное вооружение успешно уничтожают российские военные.

Переговорщики Конгресса США выделили 12 миллиардов долларов США на новую помощь Украине. Об этом сообщает издание Reuters. «Участники переговоров по законопроекту о временных расходах в Конгрессе США согласились включить около 12 миллиардов долларов в новую помощь Украине. Это произошло в ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена», — сообщает агентству источник, знакомый с ходом переговоров. Ранее президент США попросил Конгресс предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь, дополняет «Федеральное агентство новостей». Ее размер должен был составить 11,7 млрд долларов, пишет MK.RU. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Обстрелы граждан ДНР и ЛНР со стороны ВСУ участились этой зимой, на этих территориях было введено военное положение, а люди эвакуировались. Несмотря на это, Запад встал на сторону Украины и начал помогать Киеву поставками оружия. В итоге иностранное вооружение успешно уничтожают российские военные.