На Западе назвали ахиллесову пяту Украины

На Западе считают поставки иностранного оружия на Украину ее слабым местом

17 сентября 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Ахиллесова пята Украины — поддержка Запада, считает военный эксперт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зависимость от поставок зарубежного оружия является слабым местом Украины. Статью об этом выпустило немецкое издание Blick. «Ахиллесова пята Украины — поддержка Запада. Поэтому для России было бы огромным успехом, если бы она смогла посеять раздор между Украиной и Западом», — такое мнение высказал эксперт по стратегии в Военной академии ETH Zurich Марсель Берни. При этом страны Североатлантического альянса не присылают Украине больше оружия. Это, по мнению эксперта, связано с тем, что Запад не хочет отказываться от своего самого эффективного оружия, ведь тогда его будет не хватать в собственных странах. «Оружие может попасть в руки к русским, после чего они смогут проверить западную технику на наличие слабых мест», — признался он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина такого решения — участившиеся обстрелы Донбасса со стороны украинских военных. Главная цель России — спасти мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру на Украине. Несмотря на это, Запад начала поддерживать киевский режим, присылая иностранное вооружение и тяжелую военную технику. Однако в некоторых европейских странах больше нет оружия для поставок Украине, заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. Его слова приводит RT. Да и в целом военная поддержка Украины со стороны Евросоюза начинает снижаться, передает Nation News. Более того, США постепенно отказываются от поддержки Украины , дополняет Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зависимость от поставок зарубежного оружия является слабым местом Украины. Статью об этом выпустило немецкое издание Blick. «Ахиллесова пята Украины — поддержка Запада. Поэтому для России было бы огромным успехом, если бы она смогла посеять раздор между Украиной и Западом», — такое мнение высказал эксперт по стратегии в Военной академии ETH Zurich Марсель Берни. При этом страны Североатлантического альянса не присылают Украине больше оружия. Это, по мнению эксперта, связано с тем, что Запад не хочет отказываться от своего самого эффективного оружия, ведь тогда его будет не хватать в собственных странах. «Оружие может попасть в руки к русским, после чего они смогут проверить западную технику на наличие слабых мест», — признался он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина такого решения — участившиеся обстрелы Донбасса со стороны украинских военных. Главная цель России — спасти мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру на Украине. Несмотря на это, Запад начала поддерживать киевский режим, присылая иностранное вооружение и тяжелую военную технику. Однако в некоторых европейских странах больше нет оружия для поставок Украине, заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. Его слова приводит RT. Да и в целом военная поддержка Украины со стороны Евросоюза начинает снижаться, передает Nation News. Более того, США постепенно отказываются от поддержки Украины, дополняет Pravda.Ru.