Зависимость от поставок зарубежного оружия является слабым местом Украины. Статью об этом выпустило немецкое издание Blick.
«Ахиллесова пята Украины — поддержка Запада. Поэтому для России было бы огромным успехом, если бы она смогла посеять раздор между Украиной и Западом», — такое мнение высказал эксперт по стратегии в Военной академии ETH Zurich Марсель Берни.
При этом страны Североатлантического альянса не присылают Украине больше оружия. Это, по мнению эксперта, связано с тем, что Запад не хочет отказываться от своего самого эффективного оружия, ведь тогда его будет не хватать в собственных странах. «Оружие может попасть в руки к русским, после чего они смогут проверить западную технику на наличие слабых мест», — признался он.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина такого решения — участившиеся обстрелы Донбасса со стороны украинских военных. Главная цель России — спасти мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру на Украине. Несмотря на это, Запад начала поддерживать киевский режим, присылая иностранное вооружение и тяжелую военную технику. Однако в некоторых европейских странах больше нет оружия для поставок Украине, заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. Его слова приводит RT. Да и в целом военная поддержка Украины со стороны Евросоюза начинает снижаться, передает Nation News. Более того, США постепенно отказываются от поддержки Украины, дополняет Pravda.Ru.
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Зависимость от поставок зарубежного оружия является слабым местом Украины. Статью об этом выпустило немецкое издание Blick. «Ахиллесова пята Украины — поддержка Запада. Поэтому для России было бы огромным успехом, если бы она смогла посеять раздор между Украиной и Западом», — такое мнение высказал эксперт по стратегии в Военной академии ETH Zurich Марсель Берни. При этом страны Североатлантического альянса не присылают Украине больше оружия. Это, по мнению эксперта, связано с тем, что Запад не хочет отказываться от своего самого эффективного оружия, ведь тогда его будет не хватать в собственных странах. «Оружие может попасть в руки к русским, после чего они смогут проверить западную технику на наличие слабых мест», — признался он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина такого решения — участившиеся обстрелы Донбасса со стороны украинских военных. Главная цель России — спасти мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру на Украине. Несмотря на это, Запад начала поддерживать киевский режим, присылая иностранное вооружение и тяжелую военную технику. Однако в некоторых европейских странах больше нет оружия для поставок Украине, заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. Его слова приводит RT. Да и в целом военная поддержка Украины со стороны Евросоюза начинает снижаться, передает Nation News. Более того, США постепенно отказываются от поддержки Украины, дополняет Pravda.Ru.