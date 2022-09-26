Минцифры: кого из IT-специалистов не призовут в армию

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Представители ИТ-индустрии, имеющие среднее специальное образование или переподготовку, подпадают под мобилизацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев.

«Среднее специальное или переподготовка не подходят под критерии», — пояснил он. Трансляция велась в telegram-канале ведомства.

Ранее он заявлял, что если сотрудник аккредитованной ИТ-компании получил повестку, необходимо явиться в военкомат с перечнем необходимых документов для того, чтобы разобраться в ситуации. Минцифры РФ заявляли, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации, которая проходит в России с 21 сентября. Такая мера позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, а также обеспечить оперативное информирование населения страны. Ведомство также 27 сентября откроет подачу заявлений, передает «Национальная служба новостей». Уже определены 75 специальностей, подпадающих под отсрочку от службы в армии, дополняет RT.

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Чтобы получить отсрочку от мобилизации, сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев. «Среднее специальное или переподготовка не подходят под критерии», — пояснил он. Трансляция велась в telegram-канале ведомства. Ранее он заявлял, что если сотрудник аккредитованной ИТ-компании получил повестку, необходимо явиться в военкомат с перечнем необходимых документов для того, чтобы разобраться в ситуации. Минцифры РФ заявляли, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации, которая проходит в России с 21 сентября. Такая мера позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, а также обеспечить оперативное информирование населения страны. Ведомство также 27 сентября откроет подачу заявлений, передает «Национальная служба новостей». Уже определены 75 специальностей, подпадающих под отсрочку от службы в армии, дополняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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