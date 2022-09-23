Минцифры РФ: что делать сотрудникам ИТ-компаний, получившим повестку

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При получении работником ИТ повестки, ему необходимо явиться в военкомат со всеми необходимыми документами Фото:

Если сотрудник аккредитованной ИТ-компании получил повестку, необходимо явиться в военкомат с перечнем необходимых документов. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«В таком случаем рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно для предъявления:

  • оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;
  • диплом о получении профессионального высшего образования;
  • выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом;
  • справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры», — сообщает Минцифры России в своем telegram-канале.

Если же повестку получил сотрудник телеком-компании, соответствующий требованиям по отсрочке, то ему, помимо оригинала или заверенной копии трудового договора и диплома о получении профессионального высшего образования необходимо предоставить в военкомате:

  • копию выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом;
  • справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Ранее в Минцифры РФ заявляли, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. Как сообщает министерство, такая мера позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, а также обеспечить оперативное информирование населения страны.

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Если сотрудник аккредитованной ИТ-компании получил повестку, необходимо явиться в военкомат с перечнем необходимых документов. Об этом сообщает Минцифры РФ. «В таком случаем рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно для предъявления: Если же повестку получил сотрудник телеком-компании, соответствующий требованиям по отсрочке, то ему, помимо оригинала или заверенной копии трудового договора и диплома о получении профессионального высшего образования необходимо предоставить в военкомате: Ранее в Минцифры РФ заявляли, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. Как сообщает министерство, такая мера позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, а также обеспечить оперативное информирование населения страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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