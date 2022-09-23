В РФ утвердят список специальностей, которым положена отсрочка от мобилизации

24 сентября 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

Минцифры определит, каким специальностям положена отсрочка от мобилизации Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минцифры РФ готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению для отсрочки от мобилизации. Планируется, что список будет опубликован не позднее 26 сентября. «Дальнейшие действия по отсрочке от частичной мобилизации <…> Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки. Она также будет открыта на следующей неделе на Госуслугах. Ранее в Минцифры РФ заявляли, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. Как сообщает министерство, такая мера позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, а также обеспечить оперативное информирование населения страны. Кроме того, в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, не будут призваны лица с шизофренией, патологиями крови, алкогольной зависимостью и нарушениями работы опорно-двигательного аппарата.

Минцифры РФ готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению для отсрочки от мобилизации. Планируется, что список будет опубликован не позднее 26 сентября. «Дальнейшие действия по отсрочке от частичной мобилизации <…> Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки. Она также будет открыта на следующей неделе на Госуслугах. Ранее в Минцифры РФ заявляли, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. Как сообщает министерство, такая мера позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, а также обеспечить оперативное информирование населения страны. Кроме того, в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, не будут призваны лица с шизофренией, патологиями крови, алкогольной зависимостью и нарушениями работы опорно-двигательного аппарата.