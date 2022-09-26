26 сентября 2022

Число погибших в ижевской школе увеличилось до 17 человек

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Число погибших в трагедии в Ижевске выросло до 17 человек Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

Число погибших в результате трагедии в Ижевске выросло до 17. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК РФ.

«По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — сказали в пресс-службе, передает ТАСС. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, еще трое детей находятся в критическом состоянии.

В понедельник, 26 сентября, бывший ученик школы №88 Ижевске Артем Казанцев открыл стрельбу в учебном заведении. После он покончил с собой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте.

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Число погибших в результате трагедии в Ижевске выросло до 17. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК РФ. «По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — сказали в пресс-службе, передает ТАСС. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, еще трое детей находятся в критическом состоянии. В понедельник, 26 сентября, бывший ученик школы №88 Ижевске Артем Казанцев открыл стрельбу в учебном заведении. После он покончил с собой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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