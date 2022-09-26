Число погибших в ижевской школе увеличилось до 17 человек

27 сентября 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Число погибших в трагедии в Ижевске выросло до 17 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Число погибших в результате трагедии в Ижевске выросло до 17. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК РФ. «По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — сказали в пресс-службе, передает ТАСС. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, еще трое детей находятся в критическом состоянии. В понедельник, 26 сентября, бывший ученик школы №88 Ижевске Артем Казанцев открыл стрельбу в учебном заведении. После он покончил с собой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте.

Число погибших в результате трагедии в Ижевске выросло до 17. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК РФ. «По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — сказали в пресс-службе, передает ТАСС. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, еще трое детей находятся в критическом состоянии. В понедельник, 26 сентября, бывший ученик школы №88 Ижевске Артем Казанцев открыл стрельбу в учебном заведении. После он покончил с собой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте.