Туроператоры: на выезде из России почти никого не останавливают

Туроператоры: большинство россиян не сталкиваются с проблемой выезда из страны

27 сентября 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Туроператоры заверили, что россияне почти не сталкиваются с проблемами на выезде из страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На выезде из России останавливают очень редко, большинство россиян не сталкиваются с аннуляцией туров. Об этом рассказали представители туристической отрасли. «Чтобы на границе разворачивали? Не было такого. Только единичные аннуляции из-за повесток. Плюс ощущаем спад продаж на 25-30%», — ответили РИА «Новости» в пресс-службе туроператора «Русский экспресс» на вопрос о том, сталкивались ли клиенты компании с запретом на выезд из России. То же самое сказали туристические компании ANEX Tour (Анекс Тур — прим. ред. URA.RU) и «Интурист». По словам одного из туроператоров «Интуриста» отказов по забронированным турам нет. «Все наши туристы вылетали за рубеж 24 и 25 сентября без задержаний. Но на границе им задают вопросы, спрашивают, когда реально б вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что их клиенты столкнулись с запретом при выезде за рубеж. Он привел в пример случай, как гражданин РФ получил письменный запрет на выезд из страны. Он не смог вылететь в Дубай (город в ОАЭ). При этом глава туроператора в этой связи предупредил, что путешественникам необходимо приезжать в аэропорт заранее, захватив с собой весь пакет документов, включая договор. Ранее казахстанские пограничники задержали трех россиян. По информации Комитета национальной безопасности Казахстана, нарушители границы объяснили свои действия тем, что хотели избежать частичной мобилизации, проводимой в России. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны порядка 300 тысяч резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На выезде из России останавливают очень редко, большинство россиян не сталкиваются с аннуляцией туров. Об этом рассказали представители туристической отрасли. «Чтобы на границе разворачивали? Не было такого. Только единичные аннуляции из-за повесток. Плюс ощущаем спад продаж на 25-30%», — ответили РИА «Новости» в пресс-службе туроператора «Русский экспресс» на вопрос о том, сталкивались ли клиенты компании с запретом на выезд из России. То же самое сказали туристические компании ANEX Tour (Анекс Тур — прим. ред. URA.RU) и «Интурист». По словам одного из туроператоров «Интуриста» отказов по забронированным турам нет. «Все наши туристы вылетали за рубеж 24 и 25 сентября без задержаний. Но на границе им задают вопросы, спрашивают, когда реально б вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что их клиенты столкнулись с запретом при выезде за рубеж. Он привел в пример случай, как гражданин РФ получил письменный запрет на выезд из страны. Он не смог вылететь в Дубай (город в ОАЭ). При этом глава туроператора в этой связи предупредил, что путешественникам необходимо приезжать в аэропорт заранее, захватив с собой весь пакет документов, включая договор. Ранее казахстанские пограничники задержали трех россиян. По информации Комитета национальной безопасности Казахстана, нарушители границы объяснили свои действия тем, что хотели избежать частичной мобилизации, проводимой в России. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны порядка 300 тысяч резервистов.