Туроператоры: на выезде из России почти никого не останавливают

На выезде из России останавливают очень редко, большинство россиян не сталкиваются с аннуляцией туров. Об этом рассказали представители туристической отрасли.
«Чтобы на границе разворачивали? Не было такого. Только единичные аннуляции из-за повесток. Плюс ощущаем спад продаж на 25-30%», — ответили РИА «Новости» в пресс-службе туроператора «Русский экспресс» на вопрос о том, сталкивались ли клиенты компании с запретом на выезд из России. То же самое сказали туристические компании ANEX Tour (Анекс Тур — прим. ред. URA.RU) и «Интурист».
По словам одного из туроператоров «Интуриста» отказов по забронированным турам нет. «Все наши туристы вылетали за рубеж 24 и 25 сентября без задержаний. Но на границе им задают вопросы, спрашивают, когда реально б вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что их клиенты столкнулись с запретом при выезде за рубеж. Он привел в пример случай, как гражданин РФ получил письменный запрет на выезд из страны. Он не смог вылететь в Дубай (город в ОАЭ). При этом глава туроператора в этой связи предупредил, что путешественникам необходимо приезжать в аэропорт заранее, захватив с собой весь пакет документов, включая договор.
Ранее казахстанские пограничники задержали трех россиян. По информации Комитета национальной безопасности Казахстана, нарушители границы объяснили свои действия тем, что хотели избежать частичной мобилизации, проводимой в России. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны порядка 300 тысяч резервистов.
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На выезде из России останавливают очень редко, большинство россиян не сталкиваются с аннуляцией туров. Об этом рассказали представители туристической отрасли. «Чтобы на границе разворачивали? Не было такого. Только единичные аннуляции из-за повесток. Плюс ощущаем спад продаж на 25-30%», — ответили РИА «Новости» в пресс-службе туроператора «Русский экспресс» на вопрос о том, сталкивались ли клиенты компании с запретом на выезд из России. То же самое сказали туристические компании ANEX Tour (Анекс Тур — прим. ред. URA.RU) и «Интурист». По словам одного из туроператоров «Интуриста» отказов по забронированным турам нет. «Все наши туристы вылетали за рубеж 24 и 25 сентября без задержаний. Но на границе им задают вопросы, спрашивают, когда реально б вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что их клиенты столкнулись с запретом при выезде за рубеж. Он привел в пример случай, как гражданин РФ получил письменный запрет на выезд из страны. Он не смог вылететь в Дубай (город в ОАЭ). При этом глава туроператора в этой связи предупредил, что путешественникам необходимо приезжать в аэропорт заранее, захватив с собой весь пакет документов, включая договор. Ранее казахстанские пограничники задержали трех россиян. По информации Комитета национальной безопасности Казахстана, нарушители границы объяснили свои действия тем, что хотели избежать частичной мобилизации, проводимой в России. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны порядка 300 тысяч резервистов.