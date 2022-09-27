В США решили сэкономить на поставках оружия Украине

Сенаторы США разработали законопроект, чтобы сэкономить на поставках Киеву

27 сентября 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

В США хотят упростить процесс закупок оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США планируют сократить издержки от поставок вооружения Украине с помощью упрощения процесса закупок. Такой законопроект разработали американские сенаторы. «Сенаторы рассчитывают предоставить Пентагону новые возможности в плане прогнозирования „потребностей производственных цепочек“, а также упростить для ведомства процесс закупок, в том числе путем сокращения издержек. В заявлении отмечается, что инициатива направлена на „укрепление оборонно-промышленной базы“ США и на „помощь Украине в обороне“ при „реагировании на растущую агрессию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе“», — сообщается в законопроекте на сайте члена верхней палаты Конгресса США Джин Шахин, которая является одним из авторов документа. Законопроект предусматривает меры, которые направлены на то, чтобы США быстро снабжали союзников боеприпасами. Пока неизвестно, когда эту инициативу рассмотрят. США поставляют Киеву оружие в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов попросил у Вашингтона и их западных партнеров поставлять новейшую технику для испытаний в бою, передает «Федеральное агентство новостей». В понедельник американский конгресс согласовал финансовую помощь Украине на сумму 12 млрд долларов. Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине 24 февраля. По его словам, целями является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса.

США планируют сократить издержки от поставок вооружения Украине с помощью упрощения процесса закупок. Такой законопроект разработали американские сенаторы. «Сенаторы рассчитывают предоставить Пентагону новые возможности в плане прогнозирования „потребностей производственных цепочек“, а также упростить для ведомства процесс закупок, в том числе путем сокращения издержек. В заявлении отмечается, что инициатива направлена на „укрепление оборонно-промышленной базы“ США и на „помощь Украине в обороне“ при „реагировании на растущую агрессию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе“», — сообщается в законопроекте на сайте члена верхней палаты Конгресса США Джин Шахин, которая является одним из авторов документа. Законопроект предусматривает меры, которые направлены на то, чтобы США быстро снабжали союзников боеприпасами. Пока неизвестно, когда эту инициативу рассмотрят. США поставляют Киеву оружие в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов попросил у Вашингтона и их западных партнеров поставлять новейшую технику для испытаний в бою, передает «Федеральное агентство новостей». В понедельник американский конгресс согласовал финансовую помощь Украине на сумму 12 млрд долларов. Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине 24 февраля. По его словам, целями является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса.