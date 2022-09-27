Курганских и челябинских водителей просят отказаться от дальних поездок

27 сентября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Обращение к водителям связано с неблагоприятными погодными явлениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителей Челябинской и Курганской областей попросили по возможности отказаться от поездок 27 и 28 сентября. Это связана с неблагоприятными погодными условиями. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния», — объяснили в учреждении. Представители организации отметили, что 27 сентября в Челябинской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а в отдельных районах возможен гололед и порывы ветра скоростью до 14 метров в секунду. 27—28 сентября в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.

Водителей Челябинской и Курганской областей попросили по возможности отказаться от поездок 27 и 28 сентября. Это связана с неблагоприятными погодными условиями. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния», — объяснили в учреждении. Представители организации отметили, что 27 сентября в Челябинской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а в отдельных районах возможен гололед и порывы ветра скоростью до 14 метров в секунду. 27—28 сентября в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.