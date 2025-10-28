В Челябинске отправили в колонию банду таксистов-картежников, которая ловила людей в аэропорту

Таксистам удалось обмануть семерых человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске троих таксистов, выманивавших деньги у пассажиров аэропорта, отправили в колонию. Преступная группа действовала с декабря 2023 по апрель 2024 года, маскируя мошеннические схемы под перевозки. У осужденных, которые вовлекали людей в азартные игры и похитили более 400 тысяч рублей, конфисковали в доход государства два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Злоумышленники дежурили в аэропорту и предлагали прибывшим пассажирам услуги такси. На выезде они имитировали поломку, пересаживали клиентов в другой автомобиль и по пути втягивали жертв в карточную игру, где с помощью жульничества забирали их деньги. За несколько месяцев они совершили семь эпизодов мошенничества, похитив 440 тысяч рублей. Осужденные направлены в исправительную колонию общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее Металлургический районный суд Челябинска дал осужденным условные сроки от четырех до пяти лет, но транспортная прокуратура не согласилась с мягким решением и оспорила приговор. Апелляционной инстанцией представление прокурора было удовлетворено. Машины, использовавшиеся в преступлениях, будут обращены в доход государства.

