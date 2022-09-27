Медведев: Запад останется в стороне, если РФ применит на Украине ядерное оружие

Дмитрий Медведев заявил, что безопасность для НАТО важнее судьбы Украины
В случае использования Россией ядерного оружия против украинского режима, страны Запада не будут вмешиваться в ситуацию. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины», — написал Медведев в своем telegram-канале.
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