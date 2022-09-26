Житель ЯНАО перевел лжепроститутке 100 тысяч рублей

Мошенники обманули мужчину из ЯНАО, желавшего получить интим-услуги

Девушка убедила клиента сделать предоплату по телефону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина, пожелавший воспользоваться услугами проституток в Новом Уренгое, стал жертвой мошенников. Как сообщила пресс-служба УМВД по ЯНАО, 53-летний гражданин лишился более 100 тысяч рублей, но так и не получил желаемого.

«Злоумышленница, преследуя цель наживы, сообщила, что платеж не прошел и необходимо снова осуществить перевод денег. В результате мужчина перевел мошеннице в общей сложности 101 тыс. 250 рублей. После этого с ним перестали выходить на связь», — сообщили полицейские, ссылаясь на заявление пострадавшего.

Как уточняется, объявление об оказании интим-услуг мужчина нашел в интернете. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.