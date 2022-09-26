26 сентября 2022

Житель ЯНАО перевел лжепроститутке 100 тысяч рублей

Мошенники обманули мужчину из ЯНАО, желавшего получить интим-услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка убедила клиента сделать предоплату по телефону Фото:

Мужчина, пожелавший воспользоваться услугами проституток в Новом Уренгое, стал жертвой мошенников. Как сообщила пресс-служба УМВД по ЯНАО, 53-летний гражданин лишился более 100 тысяч рублей, но так и не получил желаемого.

«Злоумышленница, преследуя цель наживы, сообщила, что платеж не прошел и необходимо снова осуществить перевод денег. В результате мужчина перевел мошеннице в общей сложности 101 тыс. 250 рублей. После этого с ним перестали выходить на связь», — сообщили полицейские, ссылаясь на заявление пострадавшего.

Как уточняется, объявление об оказании интим-услуг мужчина нашел в интернете. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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Мужчина, пожелавший воспользоваться услугами проституток в Новом Уренгое, стал жертвой мошенников. Как сообщила пресс-служба УМВД по ЯНАО, 53-летний гражданин лишился более 100 тысяч рублей, но так и не получил желаемого. «Злоумышленница, преследуя цель наживы, сообщила, что платеж не прошел и необходимо снова осуществить перевод денег. В результате мужчина перевел мошеннице в общей сложности 101 тыс. 250 рублей. После этого с ним перестали выходить на связь», — сообщили полицейские, ссылаясь на заявление пострадавшего. Как уточняется, объявление об оказании интим-услуг мужчина нашел в интернете. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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