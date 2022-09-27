Военкома Магадана отправили в отставку за ошибки при частичной мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военный билет. москва, военный билет, паспорт рф, паспорт
Руководство военкомата Магаданской области сменилось Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата», — цитирует РИА «Новости» Носова.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов. «Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата», — цитирует РИА «Новости» Носова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...