Военкома Магадана отправили в отставку за ошибки при частичной мобилизации

Руководство военкомата Магаданской области сменилось
новость из сюжетаМобилизация в России
Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.
«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата», — цитирует РИА «Новости» Носова.
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