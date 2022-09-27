Депутат Валеев назвал случаи, когда мобилизованные не проходят подготовку

Депутат Госдумы Валеев: время прохождения допподготовки при мобилизации определяет военное командование

27 сентября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дополнительная подготовка не всегда проходит в регионе, в котором призывался мобилизованный Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Время на проведение дополнительной подготовки для мобилизованных граждан определяется военным командованием, поэтому в части случаях ее может не быть. В первую очередь это касается граждан с боевым опытом, которые ушли с военной службы недавно. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Отдельные случаи могут быть. Допустим, речь идет об офицере или младшем сержантском составе, которые имеют боевой опыт и условно говоря вчера ушли с военной службы, то есть, год-два-три назад. Есть люди, которых сегодня учить — только портить, если выражаться обыденным языком. Есть люди, которым сегодня не нужна дополнительная подготовка и их достаточно много. Мы говорим о лицах с хорошим военным образованием и участников боевых действий», — сказал Эрнест Валеев. Как отметил депутат Госдумы, законодательство не определяет сроки проведения дополнительной подготовки для мобилизуемых граждан. «В законе ничего не говорится о сроках. Эти вопросы определяются командованием с учетом военно-учетной специальности и степени подготовленности. Среди тех, кто сегодня идет на военную службу по мобилизации, есть люди разной степени подготовки по разным воинским специальностям. Есть люди, которые ушли из армии год или два назад и они не нуждаются в переобучении. Есть люди, которые ушли со службы 10-15 лет назад, а уже поменялась и техника, и тактика ведения боевых действий», — уточнил собеседник агентства. Кроме того, дополнительная подготовка не всегда проходит в регионе, где призывался мобилизованный, отметил Валеев. «Это должно проходить там, куда отправляют служить или в каких-то специальных учебных центрах. Могут отправить в другой регион. Это тоже вопрос командования», — заключил парламентарий. URA.RU направило в Минобороны РФ официальный запрос о дополнительной подготовке для мобилизованных граждан, на момент публикации ответ не был получен. Ранее в Свердловской области местная жительница обратилась к главе региона Евгению Куйвашеву. Она рассказала, что ее мужа призвали в рамках частичной мобилизации. В течение месяца он должен был проходить подготовку на полигоне в поселке Елань, однако мужчина рассказал, что уже через два дня его отправят в Ростов-на-Дону. Женщина опасается, что после прибытия в Ростов мужа сразу отправят в зону боевых действий. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Время на проведение дополнительной подготовки для мобилизованных граждан определяется военным командованием, поэтому в части случаях ее может не быть. В первую очередь это касается граждан с боевым опытом, которые ушли с военной службы недавно. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Отдельные случаи могут быть. Допустим, речь идет об офицере или младшем сержантском составе, которые имеют боевой опыт и условно говоря вчера ушли с военной службы, то есть, год-два-три назад. Есть люди, которых сегодня учить — только портить, если выражаться обыденным языком. Есть люди, которым сегодня не нужна дополнительная подготовка и их достаточно много. Мы говорим о лицах с хорошим военным образованием и участников боевых действий», — сказал Эрнест Валеев. Как отметил депутат Госдумы, законодательство не определяет сроки проведения дополнительной подготовки для мобилизуемых граждан. «В законе ничего не говорится о сроках. Эти вопросы определяются командованием с учетом военно-учетной специальности и степени подготовленности. Среди тех, кто сегодня идет на военную службу по мобилизации, есть люди разной степени подготовки по разным воинским специальностям. Есть люди, которые ушли из армии год или два назад и они не нуждаются в переобучении. Есть люди, которые ушли со службы 10-15 лет назад, а уже поменялась и техника, и тактика ведения боевых действий», — уточнил собеседник агентства. Кроме того, дополнительная подготовка не всегда проходит в регионе, где призывался мобилизованный, отметил Валеев. «Это должно проходить там, куда отправляют служить или в каких-то специальных учебных центрах. Могут отправить в другой регион. Это тоже вопрос командования», — заключил парламентарий. URA.RU направило в Минобороны РФ официальный запрос о дополнительной подготовке для мобилизованных граждан, на момент публикации ответ не был получен. Ранее в Свердловской области местная жительница обратилась к главе региона Евгению Куйвашеву. Она рассказала, что ее мужа призвали в рамках частичной мобилизации. В течение месяца он должен был проходить подготовку на полигоне в поселке Елань, однако мужчина рассказал, что уже через два дня его отправят в Ростов-на-Дону. Женщина опасается, что после прибытия в Ростов мужа сразу отправят в зону боевых действий. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта.