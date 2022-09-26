Свердловчанка испугалась, что мужа без подготовки отправят на фронт и пожаловалась губернатору

27 сентября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Венера Хайбуллина обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) Венера Хайбуллина обратилась к губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Александру Устинову за помощью. Мужа Хайбуллиной призвали в рамках частичной мобилизации, в течение месяца он должен был проходить подготовку на полигоне в поселке Елань. Но мужчина рассказал жене, что уже через два дня его отправят в Ростов. Муж Венеры не проходил медкомиссию и подготовку, а военные отказались разговаривать с женщиной. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка. «Ребят из Краснотурьинска забрали 26 числа. Обещали отправить в Елань (район Пышмы) на месяц на подготовку. Но мест в Елани не оказалось. Повезли в Екатеринбург в 32 городок. Два дня подготовки и 28 числа увозят в Ростов. Где подготовка? Где элементарное уважение к людям? К их семьям? Мало того что вы, государство, их призвали на службу, так собирались они на нее за свой счет — от шапок до обуви! Аптечка тоже своя! Медкомиссию никакую не проходили, даже самую малейшую. Позаботьтесь, парни, о себе сами», — возмущается Хайбуллина. У супругов двое детей. Младшему ребенку всего два года. Женщина говорит, что настроена получить ответы на свои вопросы. «Сегодня я поеду в военкомат. Если мне там не ответят, то поеду на прием к мэру Краснотурьинска Устинову. Если и там будет тишина, то в прокуратуру. Если и в прокуратуре мне не объяснят, что происходит, то буду записываться на прием к губернатору Куйвашеву», — поделилась своими намерениями горожанка. Редакция агентства обратилась за комментарием к главе Краснотурьинска Александру Устинову. В приемной сообщили, что мэр в отпуске. Ранее URA.RU писало, что многодетному 47-летнему отцу из Свердловской области пришла повестка из военкомата. Вскоре военком признал ошибку и мужчину вернули домой. Мужчина рассказал, что служил в спецназе, поэтому он — человек подготовленный морально и физически. Мужа Венеры призвали в рамках частичной мобилизации. В семье подрастает двое детей Фото: Венера Хайбуллина Частичную мобилизацию объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) Венера Хайбуллина обратилась к губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Александру Устинову за помощью. Мужа Хайбуллиной призвали в рамках частичной мобилизации, в течение месяца он должен был проходить подготовку на полигоне в поселке Елань. Но мужчина рассказал жене, что уже через два дня его отправят в Ростов. Муж Венеры не проходил медкомиссию и подготовку, а военные отказались разговаривать с женщиной. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка. «Ребят из Краснотурьинска забрали 26 числа. Обещали отправить в Елань (район Пышмы) на месяц на подготовку. Но мест в Елани не оказалось. Повезли в Екатеринбург в 32 городок. Два дня подготовки и 28 числа увозят в Ростов. Где подготовка? Где элементарное уважение к людям? К их семьям? Мало того что вы, государство, их призвали на службу, так собирались они на нее за свой счет — от шапок до обуви! Аптечка тоже своя! Медкомиссию никакую не проходили, даже самую малейшую. Позаботьтесь, парни, о себе сами», — возмущается Хайбуллина. У супругов двое детей. Младшему ребенку всего два года. Женщина говорит, что настроена получить ответы на свои вопросы. «Сегодня я поеду в военкомат. Если мне там не ответят, то поеду на прием к мэру Краснотурьинска Устинову. Если и там будет тишина, то в прокуратуру. Если и в прокуратуре мне не объяснят, что происходит, то буду записываться на прием к губернатору Куйвашеву», — поделилась своими намерениями горожанка. Редакция агентства обратилась за комментарием к главе Краснотурьинска Александру Устинову. В приемной сообщили, что мэр в отпуске. Ранее URA.RU писало, что многодетному 47-летнему отцу из Свердловской области пришла повестка из военкомата. Вскоре военком признал ошибку и мужчину вернули домой. Мужчина рассказал, что служил в спецназе, поэтому он — человек подготовленный морально и физически. Частичную мобилизацию объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет.