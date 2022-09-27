На референдуме в Челябинске беженка из Дзержинска Галина Тараруева заявила, что будет очень рада вхождению ДНР в состав России. Как сообщила женщина URA.RU, ее муж участвует в военной спецоперации, сама она вместе с внучкой приехала в Челябинск еще в 2014 году.
«Пришли проголосовать за нашу республику, чтобы она вошла в состав России. Мы очень рады, очень долго ждали этого, и вот наконец-то это свершилось. Может быть, у нас побыстрее все закончится и начнется мирная жизнь. Наши дети будут ходить в школу», — рассказала URA.RU Тараруева.
Муж и дети Галины остались в ДНР. Женщина с внучкой переехали в Россию в 2014 году и остановились у племянницы. Через год в Дзержинске разбомбили их дом. По словам Галины, ее внучка очень любит Россию, а сама она переживает: ежедневно созванивается и общается с родными и близкими, которые остались в ДНР.
Сейчас в Челябинске проживает около 500 беженцев. Все они могут проголосовать за вхождение освобожденных территорий в состав РФ на правах субъекта федерации. По закону после присоединения жители этих территорий начнут получать положенные россиянам льготы и выплаты.
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