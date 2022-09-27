Беженка из ДНР на референдуме в Челябинске: «Наконец-то это свершилось!». Видео

27 сентября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Галина Тараруева рассказала, что присоединения к РФ на освободенных территориях ждали очень долго Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России На референдуме в Челябинске беженка из Дзержинска Галина Тараруева заявила, что будет очень рада вхождению ДНР в состав России. Как сообщила женщина URA.RU, ее муж участвует в военной спецоперации, сама она вместе с внучкой приехала в Челябинск еще в 2014 году. «Пришли проголосовать за нашу республику, чтобы она вошла в состав России. Мы очень рады, очень долго ждали этого, и вот наконец-то это свершилось. Может быть, у нас побыстрее все закончится и начнется мирная жизнь. Наши дети будут ходить в школу», — рассказала URA.RU Тараруева. Муж и дети Галины остались в ДНР. Женщина с внучкой переехали в Россию в 2014 году и остановились у племянницы. Через год в Дзержинске разбомбили их дом. По словам Галины, ее внучка очень любит Россию, а сама она переживает: ежедневно созванивается и общается с родными и близкими, которые остались в ДНР. Сейчас в Челябинске проживает около 500 беженцев. Все они могут проголосовать за вхождение освобожденных территорий в состав РФ на правах субъекта федерации. По закону после присоединения жители этих территорий начнут получать положенные россиянам льготы и выплаты.

На референдуме в Челябинске беженка из Дзержинска Галина Тараруева заявила, что будет очень рада вхождению ДНР в состав России. Как сообщила женщина URA.RU, ее муж участвует в военной спецоперации, сама она вместе с внучкой приехала в Челябинск еще в 2014 году. «Пришли проголосовать за нашу республику, чтобы она вошла в состав России. Мы очень рады, очень долго ждали этого, и вот наконец-то это свершилось. Может быть, у нас побыстрее все закончится и начнется мирная жизнь. Наши дети будут ходить в школу», — рассказала URA.RU Тараруева. Муж и дети Галины остались в ДНР. Женщина с внучкой переехали в Россию в 2014 году и остановились у племянницы. Через год в Дзержинске разбомбили их дом. По словам Галины, ее внучка очень любит Россию, а сама она переживает: ежедневно созванивается и общается с родными и близкими, которые остались в ДНР. Сейчас в Челябинске проживает около 500 беженцев. Все они могут проголосовать за вхождение освобожденных территорий в состав РФ на правах субъекта федерации. По закону после присоединения жители этих территорий начнут получать положенные россиянам льготы и выплаты.