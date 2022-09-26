В ХМАО пенсионерка, спасшаяся от фосфорных бомб, ждет итогов референдума

27 сентября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Надежда Ткаченко спасалась из-под «огненного дождя» — так еще называют фосфорные боеприпасы, которыми обстреливали Северодонецк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Пенсионерка из Северодонецка Надежда Ткаченко (ЛНР), спасшаяся из-под обстрелов фосфорными боеприпасами, рассказала, что проголосовала на референдуме в Нижневартовске за присоединение к России, чтобы не испытывать больше таких потрясений. Беженку выслушал корреспондент URA.RU «Мы постоянно это обсуждаем и мнение у всех одинаковое — просто все уже устали от того, что через нашу землю НАТО воюет с Россией. У нас во дворе ведь стояли эти парни военные из других стран, с нашивками карателей. И Северодонецк осыпали фосфорными бомбами. Все небо горело и дома горели. У меня нет квартиры-ее сожгли, а город не подлежит восстановлению. Мы против этого всего. Поэтому, проголосовав на референдуме за присоединение к России, мы не вернулись домой, а, можно сказать, даже прибежали и спаслись», — пояснила свою позицию Ткаченко.



Пенсионерка с Донбасса вспоминает, что во время боевых действий в их дворе стояла военная техника, группировка НАТО-вских наемников занимала такие позиции, чтобы прикрыться жителями. «За каждым домом, в каждом квартале, стояла эта техника, потому что русские старались не бомбить жилые дома и наемники так спасались за нашими спинами. Город в лесу стоит и там песок белый. И прямо в нем хоронили погибших жителей. А еще в садиках, во дворах и песочницах. Там одни кресты. Еще российских войск не было, а обстрелы уже были. Поэтому мы спаслись под крылом России, проголосовав на референдуме», — дополняет 69-летняя Ткаченко. Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к РФ. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерка из Северодонецка Надежда Ткаченко (ЛНР), спасшаяся из-под обстрелов фосфорными боеприпасами, рассказала, что проголосовала на референдуме в Нижневартовске за присоединение к России, чтобы не испытывать больше таких потрясений. Беженку выслушал корреспондент URA.RU «Мы постоянно это обсуждаем и мнение у всех одинаковое — просто все уже устали от того, что через нашу землю НАТО воюет с Россией. У нас во дворе ведь стояли эти парни военные из других стран, с нашивками карателей. И Северодонецк осыпали фосфорными бомбами. Все небо горело и дома горели. У меня нет квартиры-ее сожгли, а город не подлежит восстановлению. Мы против этого всего. Поэтому, проголосовав на референдуме за присоединение к России, мы не вернулись домой, а, можно сказать, даже прибежали и спаслись», — пояснила свою позицию Ткаченко. Пенсионерка с Донбасса вспоминает, что во время боевых действий в их дворе стояла военная техника, группировка НАТО-вских наемников занимала такие позиции, чтобы прикрыться жителями. «За каждым домом, в каждом квартале, стояла эта техника, потому что русские старались не бомбить жилые дома и наемники так спасались за нашими спинами. Город в лесу стоит и там песок белый. И прямо в нем хоронили погибших жителей. А еще в садиках, во дворах и песочницах. Там одни кресты. Еще российских войск не было, а обстрелы уже были. Поэтому мы спаслись под крылом России, проголосовав на референдуме», — дополняет 69-летняя Ткаченко. Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к РФ. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса.