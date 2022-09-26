Югорчанам стали платить деньги за мусор

В Ханты-Мансийске открылся первый экодом — там будут принимать мусор за деньги

27 сентября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Первый пункт по приему отходов открылся в Ханты-Мансийске Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Первый экодом, где можно сдать мусор за деньги, открылся в Ханты-Мансийске 27 сентября. В ближайшее время аналогичные центры появятся еще в двух городах ХМАО. По словам руководителя компании «Югра-Экология» Максима Медведева, компания выбирает максимально удобные для жителей места сбора отходов. «Экоцентры организуются при поддержке органов местной власти. Выбираются удобные для жителей точки города, чтобы можно было привезти накопленный пластик, макулатуру или стекло на личном или общественном транспорте», — сообщил Медведев. Первый экоцентр «Югра Собирает» открылся в Ханты-Мансийске на ул. Чехова, 74 (возле торгового рынка «Лукошко»). От местных жителей ждут такие виды вторсырья, как макулатура, пластик, стекло. Важно, чтобы принесенный мусор был чистым. При соблюдении этого условия югорчане смогут получить деньги. В компании «Югра-Экология» уточняют, что необходимо сортировать вторсырье по маркировкам: пластик — №1 (ПЭТ-тара), №2 (ПНД-упаковка), №4 (ПВД-упаковка);

стеклянная тара прозрачного зеленого и коричневого цвета — №70, №71, №72;

макулатура: картон, бумага — №20, №21, №22. Бесплатно можно сдать батарейки и пластиковые крышечки. До конца года планируется открытие еще двух пунктов приема вторсырья: в октябре — в Нижневартовске, а до конца года — в Сургуте. Суть проекта — повышение экологической культуры. Экоцентры рассматриваются не только как место для приема вторсырья, но, прежде всего, как образовательная площадка. Здесь, к примеру, для школьников могут быть организованы уроки экологии. В ближайшее время подобные проекты появятся в Свердловской и Тюменской областях. Фото: предоставлено компанией «Югра-Экология» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый экодом, где можно сдать мусор за деньги, открылся в Ханты-Мансийске 27 сентября. В ближайшее время аналогичные центры появятся еще в двух городах ХМАО. По словам руководителя компании «Югра-Экология» Максима Медведева, компания выбирает максимально удобные для жителей места сбора отходов. «Экоцентры организуются при поддержке органов местной власти. Выбираются удобные для жителей точки города, чтобы можно было привезти накопленный пластик, макулатуру или стекло на личном или общественном транспорте», — сообщил Медведев. Первый экоцентр «Югра Собирает» открылся в Ханты-Мансийске на ул. Чехова, 74 (возле торгового рынка «Лукошко»). От местных жителей ждут такие виды вторсырья, как макулатура, пластик, стекло. Важно, чтобы принесенный мусор был чистым. При соблюдении этого условия югорчане смогут получить деньги. В компании «Югра-Экология» уточняют, что необходимо сортировать вторсырье по маркировкам: Бесплатно можно сдать батарейки и пластиковые крышечки. До конца года планируется открытие еще двух пунктов приема вторсырья: в октябре — в Нижневартовске, а до конца года — в Сургуте. Суть проекта — повышение экологической культуры. Экоцентры рассматриваются не только как место для приема вторсырья, но, прежде всего, как образовательная площадка. Здесь, к примеру, для школьников могут быть организованы уроки экологии. В ближайшее время подобные проекты появятся в Свердловской и Тюменской областях.