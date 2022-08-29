В регионах УрФО открыли вакансии в уникальный проект

29 августа 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Главная цель проекта — повышение экологической культуры уральцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Набор сотрудников для работы в уникальном проекте объявлен в трех регионах УрФО. Речь идет об экодомах, где будут проводить образовательную работу, а также принимать отсортированный мусор. Как рассказали URA.RU в холдинговой компании «Экологические системы» (ХКЭС), новые кадры необходимы в ХМАО, Тюменской и Свердловской областях. Открытие экодомов запланировано на осень. «Сотрудников ищут сразу три крупнейших региональных оператора по обращению с ТКО. Это «Компания «Рифей» (северная часть Свердловской области), «ТЭО» (Тюменская область) и «Югра-Экология» (ХМАО)», — рассказали в ХКЭС (компания проектирует, строит экодома и управляет проектом). Для работы требуются активные, смелые, амбициозные, неравнодушные к экологии и вопросам осознанного потребления ресурсов люди разных возрастов, пола и профессий. Новых сотрудников ищут для работы в Нижнем Тагиле, Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Все желающие могут отправить резюме на ecodom@ecoteo.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7-982-940-11-79. «Цель проекта — повышение экологической культуры жителей Уральского федерального округа, совершенствование действующей системы обращения с ТКО, развитие внедрения раздельного накопления отходов и содействие общественным экологическим инициативам», — отметил гендиректор компании ХКЭС Константин Фрумкин. Впервые о запуске новых экоцентров объявили в июне 2022 года в Югре. В Свердловской области также отмечали, что экодома станут образовательной площадкой, где будут учить сортировке мусора. На проект обращали внимание и в тюменском правительстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Набор сотрудников для работы в уникальном проекте объявлен в трех регионах УрФО. Речь идет об экодомах, где будут проводить образовательную работу, а также принимать отсортированный мусор. Как рассказали URA.RU в холдинговой компании «Экологические системы» (ХКЭС), новые кадры необходимы в ХМАО, Тюменской и Свердловской областях. Открытие экодомов запланировано на осень. «Сотрудников ищут сразу три крупнейших региональных оператора по обращению с ТКО. Это «Компания «Рифей» (северная часть Свердловской области), «ТЭО» (Тюменская область) и «Югра-Экология» (ХМАО)», — рассказали в ХКЭС (компания проектирует, строит экодома и управляет проектом). Для работы требуются активные, смелые, амбициозные, неравнодушные к экологии и вопросам осознанного потребления ресурсов люди разных возрастов, пола и профессий. Новых сотрудников ищут для работы в Нижнем Тагиле, Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Все желающие могут отправить резюме на ecodom@ecoteo.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7-982-940-11-79. «Цель проекта — повышение экологической культуры жителей Уральского федерального округа, совершенствование действующей системы обращения с ТКО, развитие внедрения раздельного накопления отходов и содействие общественным экологическим инициативам», — отметил гендиректор компании ХКЭС Константин Фрумкин. Впервые о запуске новых экоцентров объявили в июне 2022 года в Югре. В Свердловской области также отмечали, что экодома станут образовательной площадкой, где будут учить сортировке мусора. На проект обращали внимание и в тюменском правительстве.