26 сентября 2022

Близкие мобилизованных в ЯНАО объединяются в чаты взаимной поддержки

В ЯНАО близкие мобилизованных создают чаты взаимной поддержки
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Мобилизация. Магнитогорск
Идея быть постоянно на связи нашла поддержку родственников мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Родственники жителей ЯНАО, которые получили повестки о частичной мобилизации и готовятся к отправке в войска, начали по собственной инициативе создавать чаты, чтобы постоянно быть на связи друг с другом. Об этом сами ямальцы начали сообщать в социальных сетях.

«Может быть есть тут кто провожает мужей, братьев, родственников 28 числа возле „Зенита“ в Тюмень? Может, создать группу, поддерживать связь? Что думаете?», — сообщил автор идеи в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» «ВКонтакте» на условиях анонимности.

Идею поддержали десятки горожан, а некоторые выразили благодарность за такое предложение. «Согласна, двумя руками», — написала Галина Кожухарь.

«Хорошая идея!» — добавила Наталия Медведева. «Тоже об этом думала, но вы, автор, опередили, я за!!!» — подчеркнула Алсу Кафилевна.

Ранее URA.RU рассказывало, что всего в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, из ЯНАО будет призвано 920 человек, ранее служивших в армии и имеющих необходимые воинские спецальности. Все мобилизованные будут направлены для прохождения подготовки в Тюменскую область.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Главной ее целью стала защита населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны украинских националистов.

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Родственники жителей ЯНАО, которые получили повестки о частичной мобилизации и готовятся к отправке в войска, начали по собственной инициативе создавать чаты, чтобы постоянно быть на связи друг с другом. Об этом сами ямальцы начали сообщать в социальных сетях. «Может быть есть тут кто провожает мужей, братьев, родственников 28 числа возле „Зенита“ в Тюмень? Может, создать группу, поддерживать связь? Что думаете?», — сообщил автор идеи в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» «ВКонтакте» на условиях анонимности. Идею поддержали десятки горожан, а некоторые выразили благодарность за такое предложение. «Согласна, двумя руками», — написала Галина Кожухарь. «Хорошая идея!» — добавила Наталия Медведева. «Тоже об этом думала, но вы, автор, опередили, я за!!!» — подчеркнула Алсу Кафилевна. Ранее URA.RU рассказывало, что всего в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, из ЯНАО будет призвано 920 человек, ранее служивших в армии и имеющих необходимые воинские спецальности. Все мобилизованные будут направлены для прохождения подготовки в Тюменскую область. Специальная военная операция началась 24 февраля. Главной ее целью стала защита населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны украинских националистов.
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