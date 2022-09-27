Пришедшие на референдум в Перми жители ДНР не могут сдержать слез. Фото

Пришедшие на референдум в Перми жители ЛДНР не могут сдержать слез

27 сентября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Жители говорят, что давно ждали этот день Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Переехавшая в Пермь от бомбежек жительница Докучаевска в ДНР Татьяна расплакалась, рассказывая о своих переживаниях корреспонденту URA.RU. Она три дня в 2014 году просидела в подвале и с трудом смогла вырваться в Россию. «Нас бомбят, представляете? Нас бомбят! Это очень страшно. Я три дня просидела в подвале и никуда даже не выходила. Мы с мужем еле-еле уехали оттуда. Я их ненавижу», — говорит Татьяна. Попросившая не называть ее имени жительница Мариуполя, которая переехала в Пермь 16 мая 2022 года, расплакалась, рассказывая о том, что пришлось пережить. «Мы ехали с 2014 года… пока обстрелы не начались. Потому что в Советском Союзе ты проживаешь в одной стране, а тут по живому режут… родственников… и все…» — она убежала, не договорив. Ее супруг Роман рассказал, что из Мариуполя уезжают все. Их дом чудом уцелел. В отличие от жилья брата и места работы Романа. Они пришли на референдум, чтобы выразить свою позицию в отношении происходящего. А Марина из Горловки (ДНР) пришла голосовать в свой день рождения. В беседе с URA.RU она сказала, что у нее сегодня — двойной праздник. Но вообще это праздник для всех людей в ЛДНР. «Мы очень рады, что мы возвращаемся домой. Мы всегда считали себя россиянами. Всем хочется жизни спокойной. Мы все переживаем за своих детей. Нам хочется, чтобы у детей было мирное небо над головой», — говорит она. Референдум по самоопределению жителей Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей проходит с 23 по 27 сентября. Территории были освобождены от украинской агрессии в ходе специальной военной операции РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переехавшая в Пермь от бомбежек жительница Докучаевска в ДНР Татьяна расплакалась, рассказывая о своих переживаниях корреспонденту URA.RU. Она три дня в 2014 году просидела в подвале и с трудом смогла вырваться в Россию. «Нас бомбят, представляете? Нас бомбят! Это очень страшно. Я три дня просидела в подвале и никуда даже не выходила. Мы с мужем еле-еле уехали оттуда. Я их ненавижу», — говорит Татьяна. Попросившая не называть ее имени жительница Мариуполя, которая переехала в Пермь 16 мая 2022 года, расплакалась, рассказывая о том, что пришлось пережить. «Мы ехали с 2014 года… пока обстрелы не начались. Потому что в Советском Союзе ты проживаешь в одной стране, а тут по живому режут… родственников… и все…» — она убежала, не договорив. Ее супруг Роман рассказал, что из Мариуполя уезжают все. Их дом чудом уцелел. В отличие от жилья брата и места работы Романа. Они пришли на референдум, чтобы выразить свою позицию в отношении происходящего. А Марина из Горловки (ДНР) пришла голосовать в свой день рождения. В беседе с URA.RU она сказала, что у нее сегодня — двойной праздник. Но вообще это праздник для всех людей в ЛДНР. «Мы очень рады, что мы возвращаемся домой. Мы всегда считали себя россиянами. Всем хочется жизни спокойной. Мы все переживаем за своих детей. Нам хочется, чтобы у детей было мирное небо над головой», — говорит она. Референдум по самоопределению жителей Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей проходит с 23 по 27 сентября. Территории были освобождены от украинской агрессии в ходе специальной военной операции РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля.