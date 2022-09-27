Врач Броницкий разъяснил, что означают категории здоровья в военном билете

28 сентября 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Специалист подчеркнул, что любые жалобы на здоровье стоит подкреплять заключениями врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Призыв на военную службу, в том числе в период частичной мобилизации, начинается с медицинского осмотра. О том, что означают категории здоровья в военном билете, рассказал врач, эксперт по медицинскому праву Сергей Броницкий. «Категория „А“ — здоров, как терминатор, идет и служит. Категория „Б“ — годен с незначительными ограничениями, такого человека могут определить не в десантные войска, не в летчики, а куда-то еще. Это уже комиссариат должен разобраться. Категория „В“ — ограниченно годен. Тут сложно. Как раз в эту группу могут попасть инвалиды, люди с хроническими заболеваниями. Как правило, если таких призывают, то в последнюю очередь. Категория „Г“ — временно не годен. То есть, например, у человека перелом, прямо сейчас его не заберут. Когда вылечат, проведут повторную комиссию, всегда назначается дата ее проведения. И „Д“ — это абсолютно не годен», — рассказал врач «Ленте.ру». Он добавил, что если человек недавно был на сборах и на момент частичной мобилизации у него нет никаких жалоб по здоровью, то, скорее всего, в отношении него комиссия проводиться не будет. Броницкий уточнил, что нужно приходить на призывной пункт со справками и выписками, так как если он скажет, например, о грыже, ему могут как поверить, так и не поверить. Врач подчеркнул, что к заключениям из частных клиник члены военно-врачебных комиссий относятся крайне скептически. По его словам, в военном билете человека изменят группу годности только в том случае, если диагноз и жалобы подтвердятся. Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию граждан. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. От мобилизации освобождаются студенты вузов, солдаты-срочники, а также не подходящие к службе в вооруженных силах по возрасту или состоянию здоровья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Призыв на военную службу, в том числе в период частичной мобилизации, начинается с медицинского осмотра. О том, что означают категории здоровья в военном билете, рассказал врач, эксперт по медицинскому праву Сергей Броницкий. «Категория „А“ — здоров, как терминатор, идет и служит. Категория „Б“ — годен с незначительными ограничениями, такого человека могут определить не в десантные войска, не в летчики, а куда-то еще. Это уже комиссариат должен разобраться. Категория „В“ — ограниченно годен. Тут сложно. Как раз в эту группу могут попасть инвалиды, люди с хроническими заболеваниями. Как правило, если таких призывают, то в последнюю очередь. Категория „Г“ — временно не годен. То есть, например, у человека перелом, прямо сейчас его не заберут. Когда вылечат, проведут повторную комиссию, всегда назначается дата ее проведения. И „Д“ — это абсолютно не годен», — рассказал врач «Ленте.ру». Он добавил, что если человек недавно был на сборах и на момент частичной мобилизации у него нет никаких жалоб по здоровью, то, скорее всего, в отношении него комиссия проводиться не будет. Броницкий уточнил, что нужно приходить на призывной пункт со справками и выписками, так как если он скажет, например, о грыже, ему могут как поверить, так и не поверить. Врач подчеркнул, что к заключениям из частных клиник члены военно-врачебных комиссий относятся крайне скептически. По его словам, в военном билете человека изменят группу годности только в том случае, если диагноз и жалобы подтвердятся. Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию граждан. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. От мобилизации освобождаются студенты вузов, солдаты-срочники, а также не подходящие к службе в вооруженных силах по возрасту или состоянию здоровья.