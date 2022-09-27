Курганская больница потребовала взыскать с детсада сотни тысяч рублей

Курганская больница «РЖД-Медицина» потребовала взыскать с детского сада «Крепыш» несколько сотен тысяч рублей. Сумма иска составляет 205 тысяч рублей, говорится в открытых источниках.
Больница обратилась в суд, чтобы взыскать долг с детского сада. «Суд рассмотрел заявление взыскателя к должнику „Детский сад ‚Крепыш‘“ о выдаче приказа на взыскание денежных средств», — написано в документе.
Судом было принято решение взыскать с детского сада долг 205 тысяч рублей в пользу больницы. Также «Крепыш» должен оплатить расходы по уплате государственной пошлины 3 551 руб.
Ранее URA.RU писало, что в г. Петухово Курганской области ученики начальных классов будут учиться в здании бывшего детского сада «Родничок». Школьников временно перевели в здание детского сада из-за планового ремонта школы.
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