27 сентября 2022
26 сентября 2022

Курганская больница потребовала взыскать с детсада сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, коляска детская, детсад, детские игрушки, дошкольное учреждение, кукла, детская игрушка
Детсад должен больнице 205 тысяч рублей Фото:

Курганская больница «РЖД-Медицина» потребовала взыскать с детского сада «Крепыш» несколько сотен тысяч рублей. Сумма иска составляет 205 тысяч рублей, говорится в открытых источниках.

Больница обратилась в суд, чтобы взыскать долг с детского сада. «Суд рассмотрел заявление взыскателя к должнику „Детский сад ‚Крепыш‘“ о выдаче приказа на взыскание денежных средств», — написано в документе.

Судом было принято решение взыскать с детского сада долг 205 тысяч рублей в пользу больницы. Также «Крепыш» должен оплатить расходы по уплате государственной пошлины 3 551 руб.

Ранее URA.RU писало, что в г. Петухово Курганской области ученики начальных классов будут учиться в здании бывшего детского сада «Родничок». Школьников временно перевели в здание детского сада из-за планового ремонта школы.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Курганская больница «РЖД-Медицина» потребовала взыскать с детского сада «Крепыш» несколько сотен тысяч рублей. Сумма иска составляет 205 тысяч рублей, говорится в открытых источниках. Больница обратилась в суд, чтобы взыскать долг с детского сада. «Суд рассмотрел заявление взыскателя к должнику „Детский сад ‚Крепыш‘“ о выдаче приказа на взыскание денежных средств», — написано в документе. Судом было принято решение взыскать с детского сада долг 205 тысяч рублей в пользу больницы. Также «Крепыш» должен оплатить расходы по уплате государственной пошлины 3 551 руб. Ранее URA.RU писало, что в г. Петухово Курганской области ученики начальных классов будут учиться в здании бывшего детского сада «Родничок». Школьников временно перевели в здание детского сада из-за планового ремонта школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...