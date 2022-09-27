Курганская больница потребовала взыскать с детсада сотни тысяч рублей 28 сентября 2022 в 06:46 Размер текста - 17 + Детсад должен больнице 205 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганская больница «РЖД-Медицина» потребовала взыскать с детского сада «Крепыш» несколько сотен тысяч рублей. Сумма иска составляет 205 тысяч рублей, говорится в открытых источниках. Больница обратилась в суд, чтобы взыскать долг с детского сада. «Суд рассмотрел заявление взыскателя к должнику „Детский сад ‚Крепыш‘“ о выдаче приказа на взыскание денежных средств», — написано в документе. Судом было принято решение взыскать с детского сада долг 205 тысяч рублей в пользу больницы. Также «Крепыш» должен оплатить расходы по уплате государственной пошлины 3 551 руб. Ранее URA.RU писало, что в г. Петухово Курганской области ученики начальных классов будут учиться в здании бывшего детского сада «Родничок». Школьников временно перевели в здание детского сада из-за планового ремонта школы. Курганская больница «РЖД-Медицина» потребовала взыскать с детского сада «Крепыш» несколько сотен тысяч рублей. Сумма иска составляет 205 тысяч рублей, говорится в открытых источниках. Больница обратилась в суд, чтобы взыскать долг с детского сада. «Суд рассмотрел заявление взыскателя к должнику „Детский сад ‚Крепыш‘“ о выдаче приказа на взыскание денежных средств», — написано в документе. Судом было принято решение взыскать с детского сада долг 205 тысяч рублей в пользу больницы. Также «Крепыш» должен оплатить расходы по уплате государственной пошлины 3 551 руб. Ранее URA.RU писало, что в г. Петухово Курганской области ученики начальных классов будут учиться в здании бывшего детского сада «Родничок». Школьников временно перевели в здание детского сада из-за планового ремонта школы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям