СМИ показали последствия первого после референдумов обстрела Донецка

28 сентября 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

По словам корреспондента, обстрел произошел в центре Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики выпустили 5 снарядов по густонаселенному району Донецка впервые после референдума о присоединении региона к России. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Это улица Университетская, центр Донецка. И это последствия ночного обстрела, первого после референдумов. По предварительным данным, сюда, по густонаселенному району города, где нет никаких военных целей, украинские боевики выпустили 5 снарядов натовского образца калибром 155 миллиметров. На данный момент о жертвах ничего неизвестно, но разрушения есть. Местные жители крайне напуганы», — сообщает корреспондент РИА «Новости» в telegram-канале агентства. Ранее ВСУ обстреляли Херсон во время проведения референдума. В результате обстрела Херсона есть погибший и раненые. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту населения и территорий Донбасса.

Украинские боевики выпустили 5 снарядов по густонаселенному району Донецка впервые после референдума о присоединении региона к России. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Это улица Университетская, центр Донецка. И это последствия ночного обстрела, первого после референдумов. По предварительным данным, сюда, по густонаселенному району города, где нет никаких военных целей, украинские боевики выпустили 5 снарядов натовского образца калибром 155 миллиметров. На данный момент о жертвах ничего неизвестно, но разрушения есть. Местные жители крайне напуганы», — сообщает корреспондент РИА «Новости» в telegram-канале агентства. Ранее ВСУ обстреляли Херсон во время проведения референдума. В результате обстрела Херсона есть погибший и раненые. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту населения и территорий Донбасса.