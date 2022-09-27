27 сентября 2022

СМИ показали последствия первого после референдумов обстрела Донецка

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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
По словам корреспондента, обстрел произошел в центре Донецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики выпустили 5 снарядов по густонаселенному району Донецка впервые после референдума о присоединении региона к России. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

«Это улица Университетская, центр Донецка. И это последствия ночного обстрела, первого после референдумов. По предварительным данным, сюда, по густонаселенному району города, где нет никаких военных целей, украинские боевики выпустили 5 снарядов натовского образца калибром 155 миллиметров. На данный момент о жертвах ничего неизвестно, но разрушения есть. Местные жители крайне напуганы», — сообщает корреспондент РИА «Новости» в telegram-канале агентства.

Ранее ВСУ обстреляли Херсон во время проведения референдума. В результате обстрела Херсона есть погибший и раненые.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту населения и территорий Донбасса.

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Украинские боевики выпустили 5 снарядов по густонаселенному району Донецка впервые после референдума о присоединении региона к России. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Это улица Университетская, центр Донецка. И это последствия ночного обстрела, первого после референдумов. По предварительным данным, сюда, по густонаселенному району города, где нет никаких военных целей, украинские боевики выпустили 5 снарядов натовского образца калибром 155 миллиметров. На данный момент о жертвах ничего неизвестно, но разрушения есть. Местные жители крайне напуганы», — сообщает корреспондент РИА «Новости» в telegram-канале агентства. Ранее ВСУ обстреляли Херсон во время проведения референдума. В результате обстрела Херсона есть погибший и раненые. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту населения и территорий Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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