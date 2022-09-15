«Трассу смерти» между Тюменью и ХМАО перекроют

Трассу между ХМАО и Тюменью будут перекрывать по ночам из-за ремонтных работ

15 сентября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

На трассе Р-404 запланированы ночные ремонтные работы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нефтеюганском районе ХМАО автодорогу Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую из-за высокой аварийности называют «трассой смерти», будут перекрывать по ночам из-за монтажа линии электропередач. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». «На трассе 771 км трассы Р-404 „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ сегодня и завтра ночью будет организовано перекрытие для монтажа провода ВЛ-6кВ. Таким образом, 15 и 16 сентября с 4 до 7 утра движение будет полностью закрыто, объехать этот участок можно через Пойковский», — прокомментировали в ведомстве. На перекрытом участке трассы будут дежурить сотрудники ГИБДД, там организуют светофорное регулирование. «Просим водителей заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасную скорость. После окончания ремонта движение возобновится в обычном режиме», — уточнила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП, которое произошло на этой же трассе 15 сентября. Водитель «Тойоты Авенсис», по данным ГИБДД, вылетел на встречную полосу. Женщина, которая была за рулем «Приоры», скончалась в больнице.

В Нефтеюганском районе ХМАО автодорогу Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую из-за высокой аварийности называют «трассой смерти», будут перекрывать по ночам из-за монтажа линии электропередач. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». «На трассе 771 км трассы Р-404 „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ сегодня и завтра ночью будет организовано перекрытие для монтажа провода ВЛ-6кВ. Таким образом, 15 и 16 сентября с 4 до 7 утра движение будет полностью закрыто, объехать этот участок можно через Пойковский», — прокомментировали в ведомстве. На перекрытом участке трассы будут дежурить сотрудники ГИБДД, там организуют светофорное регулирование. «Просим водителей заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасную скорость. После окончания ремонта движение возобновится в обычном режиме», — уточнила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП, которое произошло на этой же трассе 15 сентября. Водитель «Тойоты Авенсис», по данным ГИБДД, вылетел на встречную полосу. Женщина, которая была за рулем «Приоры», скончалась в больнице.