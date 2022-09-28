Военком Кучабский: неслужившие граждане подлежат призыву по мобилизации

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, военкомат, призывной пункт, военный комиссариат, мобилизация, военный призыв, военный комиссариат чкаловского района, военкомат чкаловского района, чкаловский военкомат
По словам Кучабского, мужчины, не служившие в армии, идут на мобилизацию добровольно Фото:
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Мобилизация в России

Граждане, которые не проходили срочную службу, пребывают в запасе и подлежат призыву по частичной мобилизации. Об этом заявил врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский.

«Граждане, которые не служили — пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — сообщил Кучабский в telegram-канале правительства Еврейская автономной области. «Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь…», — добавил военком. Кучабский также отметил, что военкоматы не имеют права отказывать добровольцам, которые не служили в армии.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Как сообщил министр обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек, пишет RT.

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Граждане, которые не проходили срочную службу, пребывают в запасе и подлежат призыву по частичной мобилизации. Об этом заявил врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский. «Граждане, которые не служили — пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — сообщил Кучабский в telegram-канале правительства Еврейская автономной области. «Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь…», — добавил военком. Кучабский также отметил, что военкоматы не имеют права отказывать добровольцам, которые не служили в армии. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Как сообщил министр обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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