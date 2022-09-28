Военком Кучабский: неслужившие граждане подлежат призыву по мобилизации

28 сентября 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

По словам Кучабского, мужчины, не служившие в армии, идут на мобилизацию добровольно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Граждане, которые не проходили срочную службу, пребывают в запасе и подлежат призыву по частичной мобилизации. Об этом заявил врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский. «Граждане, которые не служили — пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — сообщил Кучабский в telegram-канале правительства Еврейская автономной области. «Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь…», — добавил военком. Кучабский также отметил, что военкоматы не имеют права отказывать добровольцам, которые не служили в армии. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Как сообщил министр обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек, пишет RT.

Граждане, которые не проходили срочную службу, пребывают в запасе и подлежат призыву по частичной мобилизации. Об этом заявил врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский. «Граждане, которые не служили — пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — сообщил Кучабский в telegram-канале правительства Еврейская автономной области. «Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь…», — добавил военком. Кучабский также отметил, что военкоматы не имеют права отказывать добровольцам, которые не служили в армии. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Как сообщил министр обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек, пишет RT.