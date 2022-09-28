Адвокат Медведчука заявил о рычаге давления Украины при обмене пленными

На Украине многих людей обвиняют в госизмене, чтобы потом использовать их как рычаг давления в обсуждении обмена пленных с Россией. Об этом заявил адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин.
«Очень много. Людей обвиняют и в государственной измене, и в коллаборационизме, и во многих и многих статьях, которые „пришивают“ буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными», — сказал Рыбин в интервью РИА «Новости».
По его словам, если согласия на обмен не поступает, то обвиненных в госизмене приговаривают к лишению свободы. На Украине уже не переживают за судьбы людей, заявил Рыбин. Адвокат отметил, что в тюрьму попало много журналистов, писателей и лидеров общественного мнения.
Россия и Украина неоднократно проводили обмен пленными после начала спецоперации. Ранее стороны обменяли военнопленных, в том числе представителей нацбатов, на Медведчука, цитирует RT главу ДНР Дениса Пушилина. Он попал в плен весной. Украина попросила обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя.
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На Украине многих людей обвиняют в госизмене, чтобы потом использовать их как рычаг давления в обсуждении обмена пленных с Россией. Об этом заявил адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин. «Очень много. Людей обвиняют и в государственной измене, и в коллаборационизме, и во многих и многих статьях, которые „пришивают“ буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными», — сказал Рыбин в интервью РИА «Новости». По его словам, если согласия на обмен не поступает, то обвиненных в госизмене приговаривают к лишению свободы. На Украине уже не переживают за судьбы людей, заявил Рыбин. Адвокат отметил, что в тюрьму попало много журналистов, писателей и лидеров общественного мнения. Россия и Украина неоднократно проводили обмен пленными после начала спецоперации. Ранее стороны обменяли военнопленных, в том числе представителей нацбатов, на Медведчука, цитирует RT главу ДНР Дениса Пушилина. Он попал в плен весной. Украина попросила обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя.