Адвокат Медведчука заявил о рычаге давления Украины при обмене пленными

Адвокат Медведчука: Украина обвиняет многих людей в госизмене для обмена пленными

28 сентября 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Адвокат раскрыл, как Украина находит людей для обмена пленными Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине многих людей обвиняют в госизмене, чтобы потом использовать их как рычаг давления в обсуждении обмена пленных с Россией. Об этом заявил адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин. «Очень много. Людей обвиняют и в государственной измене, и в коллаборационизме, и во многих и многих статьях, которые „пришивают“ буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными», — сказал Рыбин в интервью РИА «Новости». По его словам, если согласия на обмен не поступает, то обвиненных в госизмене приговаривают к лишению свободы. На Украине уже не переживают за судьбы людей, заявил Рыбин. Адвокат отметил, что в тюрьму попало много журналистов, писателей и лидеров общественного мнения. Россия и Украина неоднократно проводили обмен пленными после начала спецоперации. Ранее стороны обменяли военнопленных, в том числе представителей нацбатов, на Медведчука, цитирует RT главу ДНР Дениса Пушилина. Он попал в плен весной. Украина попросила обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя.

На Украине многих людей обвиняют в госизмене, чтобы потом использовать их как рычаг давления в обсуждении обмена пленных с Россией. Об этом заявил адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин. «Очень много. Людей обвиняют и в государственной измене, и в коллаборационизме, и во многих и многих статьях, которые „пришивают“ буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными», — сказал Рыбин в интервью РИА «Новости». По его словам, если согласия на обмен не поступает, то обвиненных в госизмене приговаривают к лишению свободы. На Украине уже не переживают за судьбы людей, заявил Рыбин. Адвокат отметил, что в тюрьму попало много журналистов, писателей и лидеров общественного мнения. Россия и Украина неоднократно проводили обмен пленными после начала спецоперации. Ранее стороны обменяли военнопленных, в том числе представителей нацбатов, на Медведчука, цитирует RT главу ДНР Дениса Пушилина. Он попал в плен весной. Украина попросила обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя.