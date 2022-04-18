СБУ опубликовала видео с обращением задержанного Медведчука

18 апреля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Виктор Медведчук был задержан на Украине в начале апреля Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский политик Виктор Медведчук, задержанный на Украине, попросил обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя. В видеозаписи, опубликованной Службой безопасности Украины, Медведчук использует терминологию и тезисы киевского режима. В своем обращении политик называет националистов, отказавшихся сложить оружие, «защитниками Мариуполя». Также он утверждает, что из города невозможно выйти, несмотря на многократные заявления и гарантии Минобороны РФ. «Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и [его] жителей», — говорит Медведчук на видеозаписи. Она размещена в telegram-канале СБУ. Медведчук был задержан на Украине в середине февраля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к российским военным. С аналогичной просьбой выступала жена Медвенчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украинский политик Виктор Медведчук, задержанный на Украине, попросил обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя. В видеозаписи, опубликованной Службой безопасности Украины, Медведчук использует терминологию и тезисы киевского режима. В своем обращении политик называет националистов, отказавшихся сложить оружие, «защитниками Мариуполя». Также он утверждает, что из города невозможно выйти, несмотря на многократные заявления и гарантии Минобороны РФ. «Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и [его] жителей», — говорит Медведчук на видеозаписи. Она размещена в telegram-канале СБУ. Медведчук был задержан на Украине в середине февраля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к российским военным. С аналогичной просьбой выступала жена Медвенчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином России.