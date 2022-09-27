Билеты из Москвы в Курган стоят в пять раз дороже, чем обратно

Билет на сентябрьский авиарейс из Москвы в Курган стоит 20 651 рубль, при этом стоимость обратного полета в эти дни составляет 3 700 рублей. Данная информация размещена на сайте авиакомпании NordStar, отвечающей за рейс.
«Москва — Курган. 29, 30 сентября — 20 651 рубль», — указано на сайте.
Стоимость билетов на этом направлении на октябрьские даты ниже. Самые дешевые билеты можно было купить на рейсы, назначенные на 10 октября и позже — за 3 700 рублей. За эту же стоимость, на момент написания новости, можно было купить сентябрьские билеты из Кургана в Москву.
Ранее минимальная стоимость билетов на этом маршруте опускалась до 4 200 рублей. На этом маршруте самолеты NordStar в конце июля заменили транспорт авиакомпании Nordwind.
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