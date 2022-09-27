27 сентября 2022

Билеты из Москвы в Курган стоят в пять раз дороже, чем обратно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, самолет, авиакомпания nord star, nord star, nordstar, нордстар, борд самолета
Самые дорогие билеты продают на сентябрьские рейсы Фото:

Билет на сентябрьский авиарейс из Москвы в Курган стоит 20 651 рубль, при этом стоимость обратного полета в эти дни составляет 3 700 рублей. Данная информация размещена на сайте авиакомпании NordStar, отвечающей за рейс.

«Москва — Курган. 29, 30 сентября — 20 651 рубль», — указано на сайте.

Стоимость билетов на этом направлении на октябрьские даты ниже. Самые дешевые билеты можно было купить на рейсы, назначенные на 10 октября и позже — за 3 700 рублей. За эту же стоимость, на момент написания новости, можно было купить сентябрьские билеты из Кургана в Москву.

Ранее минимальная стоимость билетов на этом маршруте опускалась до 4 200 рублей. На этом маршруте самолеты NordStar в конце июля заменили транспорт авиакомпании Nordwind.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Билет на сентябрьский авиарейс из Москвы в Курган стоит 20 651 рубль, при этом стоимость обратного полета в эти дни составляет 3 700 рублей. Данная информация размещена на сайте авиакомпании NordStar, отвечающей за рейс. «Москва — Курган. 29, 30 сентября — 20 651 рубль», — указано на сайте. Стоимость билетов на этом направлении на октябрьские даты ниже. Самые дешевые билеты можно было купить на рейсы, назначенные на 10 октября и позже — за 3 700 рублей. За эту же стоимость, на момент написания новости, можно было купить сентябрьские билеты из Кургана в Москву. Ранее минимальная стоимость билетов на этом маршруте опускалась до 4 200 рублей. На этом маршруте самолеты NordStar в конце июля заменили транспорт авиакомпании Nordwind.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...