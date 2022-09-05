В Кургане подешевели билеты на рейсы до Москвы

Рейсы из Кургана в Москву подешевели на 800 рублей

06 сентября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Ранее стоимость билетов на маршруте составляла около 5000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость билетов на рейсы из Кургана в Москву подешевела до 4200 рублей. Данная информация размещена на сайте авиакомпании NordStar, выполняющей рейсы на этом маршруте. «Рейс: Курган — Москва. 1 окт., сб: 4200 рублей», — указано на сайте. На момент написания новости, такая стоимость билетов распространялась на все рейсы, которые были запланированы с октября на маршруте из Кургана в Москву, а также обратном. Стоимость некоторых билетов на сентябрьские рейсы из Кургана в Москву достигает 4980 рублей, а на обратные рейсы в том же месяце — 5980 рублей. Самолеты NordStar появились на этом маршруте в конце июля. Ранее рейсы на нем в 2022 году выполняли авиакомпании Nordwind и «Победа». В июле курганцев возмутила стоимость билетов на рейсы NordStar, которая составляла 7600 рублей, позже она снизилась до 4980 рублей. В августе стало известно, что с середины сентября рейсы в Москву станут ежедневными.

Стоимость билетов на рейсы из Кургана в Москву подешевела до 4200 рублей. Данная информация размещена на сайте авиакомпании NordStar, выполняющей рейсы на этом маршруте. «Рейс: Курган — Москва. 1 окт., сб: 4200 рублей», — указано на сайте. На момент написания новости, такая стоимость билетов распространялась на все рейсы, которые были запланированы с октября на маршруте из Кургана в Москву, а также обратном. Стоимость некоторых билетов на сентябрьские рейсы из Кургана в Москву достигает 4980 рублей, а на обратные рейсы в том же месяце — 5980 рублей. Самолеты NordStar появились на этом маршруте в конце июля. Ранее рейсы на нем в 2022 году выполняли авиакомпании Nordwind и «Победа». В июле курганцев возмутила стоимость билетов на рейсы NordStar, которая составляла 7600 рублей, позже она снизилась до 4980 рублей. В августе стало известно, что с середины сентября рейсы в Москву станут ежедневными.