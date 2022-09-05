В Кургане подешевели билеты на рейсы до Москвы

Стоимость билетов на рейсы из Кургана в Москву подешевела до 4200 рублей. Данная информация размещена на сайте авиакомпании NordStar, выполняющей рейсы на этом маршруте.
«Рейс: Курган — Москва. 1 окт., сб: 4200 рублей», — указано на сайте.
На момент написания новости, такая стоимость билетов распространялась на все рейсы, которые были запланированы с октября на маршруте из Кургана в Москву, а также обратном. Стоимость некоторых билетов на сентябрьские рейсы из Кургана в Москву достигает 4980 рублей, а на обратные рейсы в том же месяце — 5980 рублей.
Самолеты NordStar появились на этом маршруте в конце июля. Ранее рейсы на нем в 2022 году выполняли авиакомпании Nordwind и «Победа». В июле курганцев возмутила стоимость билетов на рейсы NordStar, которая составляла 7600 рублей, позже она снизилась до 4980 рублей. В августе стало известно, что с середины сентября рейсы в Москву станут ежедневными.
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