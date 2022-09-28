Глава ЛНР Пасечник выступил с обращением к Путину о присоединении региона к РФ

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Глава ЛНР попросил присоединить территорию к РФ Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал включить регион в состав РФ. С таким заявлением он обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Прошу рассмотреть вхождение ЛНР в состав России», — сообщил Пасечник. Ранее он сообщил, что отправился в Москву, как и глава ДНР Денис Пушилин.

Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября. По их результатам объявлено, что все они пожелали стать частью РФ.

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал включить регион в состав РФ. С таким заявлением он обратился к президенту России Владимиру Путину. «Прошу рассмотреть вхождение ЛНР в состав России», — сообщил Пасечник. Ранее он сообщил, что отправился в Москву, как и глава ДНР Денис Пушилин. Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября. По их результатам объявлено, что все они пожелали стать частью РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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