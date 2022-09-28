Глава ЛНР Пасечник выступил с обращением к Путину о присоединении региона к РФ

Глава ЛНР попросил присоединить территорию к РФ
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал включить регион в состав РФ. С таким заявлением он обратился к президенту России Владимиру Путину.
«Прошу рассмотреть вхождение ЛНР в состав России», — сообщил Пасечник. Ранее он сообщил, что отправился в Москву, как и глава ДНР Денис Пушилин.
Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября. По их результатам объявлено, что все они пожелали стать частью РФ.
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