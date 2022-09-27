27 сентября 2022

Мобилизованного по ошибке тюменца отпустили домой из армии

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Проводы контрактников. Тюмень , военные, солдаты, служба по контракту, контрактники
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября Фото:
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Мобилизация в России

Многодетного тюменца, призванного в армию РФ в ходе мобилизации отпустили домой из военной части. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«По началу вечером приехали, привезли повестку, посмотрели, что многодетный. С утра позвонили, я явился, и меня забрали. Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться», — приводит инфоцентр слова мужчины.

Власти уточнили, что призванный в армию воспитывает четырех детей. Младшему из них полтора года, старшему — 16 лет.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Призывают в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

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Многодетного тюменца, призванного в армию РФ в ходе мобилизации отпустили домой из военной части. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «По началу вечером приехали, привезли повестку, посмотрели, что многодетный. С утра позвонили, я явился, и меня забрали. Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться», — приводит инфоцентр слова мужчины. Власти уточнили, что призванный в армию воспитывает четырех детей. Младшему из них полтора года, старшему — 16 лет. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Призывают в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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