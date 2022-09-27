Мобилизованного по ошибке тюменца отпустили домой из армии

28 сентября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Многодетного тюменца, призванного в армию РФ в ходе мобилизации отпустили домой из военной части. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «По началу вечером приехали, привезли повестку, посмотрели, что многодетный. С утра позвонили, я явился, и меня забрали. Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться», — приводит инфоцентр слова мужчины. Власти уточнили, что призванный в армию воспитывает четырех детей. Младшему из них полтора года, старшему — 16 лет. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Призывают в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

Многодетного тюменца, призванного в армию РФ в ходе мобилизации отпустили домой из военной части. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «По началу вечером приехали, привезли повестку, посмотрели, что многодетный. С утра позвонили, я явился, и меня забрали. Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться», — приводит инфоцентр слова мужчины. Власти уточнили, что призванный в армию воспитывает четырех детей. Младшему из них полтора года, старшему — 16 лет. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Призывают в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.