27 сентября 2022

В Екатеринбурге продают бронежилет армии США. Фото

Екатеринбуржец продает иностранный бронежилет за 140 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, бронежилет, каска, военные сборы, снаряжение, экипировка, мобилизация
Продавец рассказал, что покупал бронежилет для себя Фото:

В Екатеринбурге выставлен на продажу за 140 тысяч рублей бронежилет из США, который ранее мог использоваться в бою. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Бронежилет IOTV Gen 3 производства USA, размер S-M, проходит на 46-48. Все целое и рабочее, быстрый сброс в исправном состоянии», — говорится в объявлении. Продавец утверждает, что снаряжение данной модели входит в число лучших в мире.

К объявлению прикреплены фотографии, на которых показана конструкция бронежилета, а также его составляющие, в том числе пластины. В комплекте нет одного наплечника и напашника (пластина, защищающая паховую область).

URA.RU связалось с продавцом. «Попаданий [в бронежилет] не было, не так часто использовался. Состояние отличное», — уточнил собеседник агентства. Он уточнил, что покупал его себе год назад, но поправился и решил продать уже неподходящую модель.

На сайтах объявлений также продают и другие бронежилеты. Однако, как правило, это гражданские и спортивные модели, стоящие значительно дешевле.

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В Екатеринбурге выставлен на продажу за 140 тысяч рублей бронежилет из США, который ранее мог использоваться в бою. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Бронежилет IOTV Gen 3 производства USA, размер S-M, проходит на 46-48. Все целое и рабочее, быстрый сброс в исправном состоянии», — говорится в объявлении. Продавец утверждает, что снаряжение данной модели входит в число лучших в мире. К объявлению прикреплены фотографии, на которых показана конструкция бронежилета, а также его составляющие, в том числе пластины. В комплекте нет одного наплечника и напашника (пластина, защищающая паховую область). URA.RU связалось с продавцом. «Попаданий [в бронежилет] не было, не так часто использовался. Состояние отличное», — уточнил собеседник агентства. Он уточнил, что покупал его себе год назад, но поправился и решил продать уже неподходящую модель. На сайтах объявлений также продают и другие бронежилеты. Однако, как правило, это гражданские и спортивные модели, стоящие значительно дешевле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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