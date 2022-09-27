В Екатеринбурге продают бронежилет армии США. Фото

Екатеринбуржец продает иностранный бронежилет за 140 тысяч

28 сентября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Продавец рассказал, что покупал бронежилет для себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге выставлен на продажу за 140 тысяч рублей бронежилет из США, который ранее мог использоваться в бою. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Бронежилет IOTV Gen 3 производства USA, размер S-M, проходит на 46-48. Все целое и рабочее, быстрый сброс в исправном состоянии», — говорится в объявлении. Продавец утверждает, что снаряжение данной модели входит в число лучших в мире. К объявлению прикреплены фотографии, на которых показана конструкция бронежилета, а также его составляющие, в том числе пластины. В комплекте нет одного наплечника и напашника (пластина, защищающая паховую область). URA.RU связалось с продавцом. «Попаданий [в бронежилет] не было, не так часто использовался. Состояние отличное», — уточнил собеседник агентства. Он уточнил, что покупал его себе год назад, но поправился и решил продать уже неподходящую модель. На сайтах объявлений также продают и другие бронежилеты. Однако, как правило, это гражданские и спортивные модели, стоящие значительно дешевле. Фото: Avito Фото: Avito Фото: Avito Фото: Avito Фото: Avito

В Екатеринбурге выставлен на продажу за 140 тысяч рублей бронежилет из США, который ранее мог использоваться в бою. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Бронежилет IOTV Gen 3 производства USA, размер S-M, проходит на 46-48. Все целое и рабочее, быстрый сброс в исправном состоянии», — говорится в объявлении. Продавец утверждает, что снаряжение данной модели входит в число лучших в мире. К объявлению прикреплены фотографии, на которых показана конструкция бронежилета, а также его составляющие, в том числе пластины. В комплекте нет одного наплечника и напашника (пластина, защищающая паховую область). URA.RU связалось с продавцом. «Попаданий [в бронежилет] не было, не так часто использовался. Состояние отличное», — уточнил собеседник агентства. Он уточнил, что покупал его себе год назад, но поправился и решил продать уже неподходящую модель. На сайтах объявлений также продают и другие бронежилеты. Однако, как правило, это гражданские и спортивные модели, стоящие значительно дешевле.