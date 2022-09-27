54-летний челябинец добровольно пошел на службу в армию

28 сентября 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Житель Карталов готовится пройти переподготовку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В городе Карталы (Челябинская область) после объявления частичной мобилизации 54-летний танкист добровольно написал заявление об отправке на спецоперацию. Сейчас он уже отправился на сборный пункт. «Я служил командиром танка Т-55. Моя военная специализация сейчас очень востребована. Прошло более 30 лет, как я отслужил, понимаю, что понадобится переподготовка. Получив на руки предписание из военкомата, я сходил к нотариусу и оформил все документы на свою жену», — рассказал изданию «Карталинская новь» южноуралец. Мужчина просил не называть его имя. В соседнем городе живет его пожилая мама, и он не хочет, чтобы она узнала о его решении. «Я много следил по телевизору и интернету о ходе спецоперации. Понял, что нам пытаются преподнести не то, что происходит на самом деле. Вот вернусь, а я обязательно вернусь, и обо всем открыто расскажу. Ведь я с собой взял самое ценное — ключ от дома», — сказал карталинец, отправляясь от военкомата в часть. Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин издал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных.

В городе Карталы (Челябинская область) после объявления частичной мобилизации 54-летний танкист добровольно написал заявление об отправке на спецоперацию. Сейчас он уже отправился на сборный пункт. «Я служил командиром танка Т-55. Моя военная специализация сейчас очень востребована. Прошло более 30 лет, как я отслужил, понимаю, что понадобится переподготовка. Получив на руки предписание из военкомата, я сходил к нотариусу и оформил все документы на свою жену», — рассказал изданию «Карталинская новь» южноуралец. Мужчина просил не называть его имя. В соседнем городе живет его пожилая мама, и он не хочет, чтобы она узнала о его решении. «Я много следил по телевизору и интернету о ходе спецоперации. Понял, что нам пытаются преподнести не то, что происходит на самом деле. Вот вернусь, а я обязательно вернусь, и обо всем открыто расскажу. Ведь я с собой взял самое ценное — ключ от дома», — сказал карталинец, отправляясь от военкомата в часть. Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин издал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных.