Пушилин пообещал освободить Славянск и Краматорск

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Денис Пушилин заявил, что ожидает новую фазу ведения боев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вся конституционная территория ДНР будет освобождена, в том числе Славянск, Краматорск и другие населенные пункты. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин журналистам.

«Вся конституционная территория ДНР будет освобождена. ДНР в составе России перейдет к новой фазе ведения боевых действий», — цитирует РИА «Новости» Пушилина.

Российские военные совместно силами ДНР освободили почти всю территорию республики в ходе спецоперации на Украине. Пока под их контролем не находятся Славянск, Краматорск и ряд других населенных пунктов. В Народных милициях ЛНР и ДНР неоднократно заявляли об обстрелах территорий со стороны ВСУ. Донбасс может войти в состав РФ после проведенного там референдума, голосование завершилось 27 сентября.

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Вся конституционная территория ДНР будет освобождена, в том числе Славянск, Краматорск и другие населенные пункты. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин журналистам. «Вся конституционная территория ДНР будет освобождена. ДНР в составе России перейдет к новой фазе ведения боевых действий», — цитирует РИА «Новости» Пушилина. Российские военные совместно силами ДНР освободили почти всю территорию республики в ходе спецоперации на Украине. Пока под их контролем не находятся Славянск, Краматорск и ряд других населенных пунктов. В Народных милициях ЛНР и ДНР неоднократно заявляли об обстрелах территорий со стороны ВСУ. Донбасс может войти в состав РФ после проведенного там референдума, голосование завершилось 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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