Пушилин пообещал освободить Славянск и Краматорск

Денис Пушилин заявил, что ожидает новую фазу ведения боев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вся конституционная территория ДНР будет освобождена, в том числе Славянск, Краматорск и другие населенные пункты. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин журналистам.
«Вся конституционная территория ДНР будет освобождена. ДНР в составе России перейдет к новой фазе ведения боевых действий», — цитирует РИА «Новости» Пушилина.
Российские военные совместно силами ДНР освободили почти всю территорию республики в ходе спецоперации на Украине. Пока под их контролем не находятся Славянск, Краматорск и ряд других населенных пунктов. В Народных милициях ЛНР и ДНР неоднократно заявляли об обстрелах территорий со стороны ВСУ. Донбасс может войти в состав РФ после проведенного там референдума, голосование завершилось 27 сентября.
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