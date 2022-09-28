Власти Херсонской области: наблюдатели подтвердили легитимность референдума

Наблюдатели подтвердили легитимность референдума в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Уставом ООН провозглашен принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, поэтому проведение референдума на территории нашей области является абсолютно законным. Наблюдатели из различных стран мира также отметили легитимность и прозрачность», — говорится в обращении, которое Сальдо опубликовал в своем telegram-канале.
Референдумы о вхождении освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. В связи с тем, что явка голосующих составила более 50% на всех территориях, выборы признаны состоявшимися. По итогам обработки результатов, в Донецкой народной республике за присоединение к России проголосовали 99,23%, в Луганской народной республике — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса ЗА отдали 87,05% человек и в Запорожье — 93,11%. Референдумы это ключевой этап спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля на Украине.
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Наблюдатели подтвердили легитимность референдума в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. «Уставом ООН провозглашен принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, поэтому проведение референдума на территории нашей области является абсолютно законным. Наблюдатели из различных стран мира также отметили легитимность и прозрачность», — говорится в обращении, которое Сальдо опубликовал в своем telegram-канале. Референдумы о вхождении освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. В связи с тем, что явка голосующих составила более 50% на всех территориях, выборы признаны состоявшимися. По итогам обработки результатов, в Донецкой народной республике за присоединение к России проголосовали 99,23%, в Луганской народной республике — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса ЗА отдали 87,05% человек и в Запорожье — 93,11%. Референдумы это ключевой этап спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля на Украине.