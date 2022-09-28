Вооруженные силы РФ поразили цеха бронетанкового завода в Харькове

Вооруженные силы РФ поразили производственные цеха бронетанкового завода в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Производственные цеха бронетанкового завода в Харькове и других боевых бронированных машин ВСУ поражены высокоточным ударом ВС РФ», — сообщается в ведомстве. В самом цехе находилось более 90 танков.
Вооруженные силы РФ активно поражали пункты управления ВСУ на Донбассе, даже несмотря на проведение референдумов на освобожденных территориях. Они наносили удары авиацией, ракетами и артиллерией. Кроме того, в Запорожье ВКС России уничтожили порядка 100 боевиков полка «Гепард».
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Ключевым этапом СВО стали прошедшие референдумы о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Вооруженные силы РФ поразили производственные цеха бронетанкового завода в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Производственные цеха бронетанкового завода в Харькове и других боевых бронированных машин ВСУ поражены высокоточным ударом ВС РФ», — сообщается в ведомстве. В самом цехе находилось более 90 танков. Вооруженные силы РФ активно поражали пункты управления ВСУ на Донбассе, даже несмотря на проведение референдумов на освобожденных территориях. Они наносили удары авиацией, ракетами и артиллерией. Кроме того, в Запорожье ВКС России уничтожили порядка 100 боевиков полка «Гепард». Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Ключевым этапом СВО стали прошедшие референдумы о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.