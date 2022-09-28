Вооруженные силы РФ поразили цеха бронетанкового завода в Харькове

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
ВС РФ поразили цеха бронетанкового завода в Харькове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ поразили производственные цеха бронетанкового завода в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Производственные цеха бронетанкового завода в Харькове и других боевых бронированных машин ВСУ поражены высокоточным ударом ВС РФ», — сообщается в ведомстве. В самом цехе находилось более 90 танков.

Вооруженные силы РФ активно поражали пункты управления ВСУ на Донбассе, даже несмотря на проведение референдумов на освобожденных территориях. Они наносили удары авиацией, ракетами и артиллерией. Кроме того, в Запорожье ВКС России уничтожили порядка 100 боевиков полка «Гепард».

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Ключевым этапом СВО стали прошедшие референдумы о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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Вооруженные силы РФ поразили производственные цеха бронетанкового завода в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Производственные цеха бронетанкового завода в Харькове и других боевых бронированных машин ВСУ поражены высокоточным ударом ВС РФ», — сообщается в ведомстве. В самом цехе находилось более 90 танков. Вооруженные силы РФ активно поражали пункты управления ВСУ на Донбассе, даже несмотря на проведение референдумов на освобожденных территориях. Они наносили удары авиацией, ракетами и артиллерией. Кроме того, в Запорожье ВКС России уничтожили порядка 100 боевиков полка «Гепард». Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Ключевым этапом СВО стали прошедшие референдумы о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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