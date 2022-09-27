Армия РФ наносит удары по ВСУ во время референдума в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Вооруженные силы РФ наносят удары по противнику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ продолжают поражать скопления ударной силы, военной техники и пунктов управления ВСУ. Успешные удары нанесены оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными и артиллерийскими войсками.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артемовск Донецкой Народной Республики и Сухой Ставок Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184-х районах», — заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ с весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. Они выразили желание провести референдумы о присоединении к России.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - все главные новости о мобилизации и результатах референдума
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ продолжают поражать скопления ударной силы, военной техники и пунктов управления ВСУ. Успешные удары нанесены оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными и артиллерийскими войсками. «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артемовск Донецкой Народной Республики и Сухой Ставок Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184-х районах», — заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ с весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. Они выразили желание провести референдумы о присоединении к России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...