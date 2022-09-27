Свердловский военком раскрыл, у кого есть право избежать мобилизации

Военком Свердловской области: мобилизация не коснется людей с хроническими заболеваниями

28 сентября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Свердловчане с хроническими заболеваниями освобождены от службы в армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Свердловской области, имеющие подтвержденные хронические заболевания достаточной степени тяжести, не будут призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «С хроническими заболеваниями мы не призываем в Вооруженные силы. Все будет зависеть от тяжести заболевания, от решения врачей. Гражданин должен заявить о своей проблеме со здоровьем. Потому что зачастую <…> граждане не заявляют о своих болезнях, а сотрудники военкоматов просто не владеют этой информацией в полном объеме», — пояснил Чирков. При этом, по словам военкома, многие свердловчане злоупотребляют правом на отсрочку или отказ в службе. «Когда приходят и говорят: „Плохо сплю ночь, поэтому дайте мне отсрочку“. Конечно, если у человека есть, например, туберкулез или ВИЧ, мы не будем его призывать. Но это все надо подтвердить, показать документы», — отметил он. Чирков заметил, что у областного военкомата нет желания «загрести всех подряд», чтобы выполнить некий план по мобилизации. Как заявил полковник, такого плана у свердловских военных нет. «У нас есть желание с высоким качеством выполнить задачу, которую перед нами поставил президент», — заключил он. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. В общей сложности на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Свердловской области, имеющие подтвержденные хронические заболевания достаточной степени тяжести, не будут призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «С хроническими заболеваниями мы не призываем в Вооруженные силы. Все будет зависеть от тяжести заболевания, от решения врачей. Гражданин должен заявить о своей проблеме со здоровьем. Потому что зачастую <…> граждане не заявляют о своих болезнях, а сотрудники военкоматов просто не владеют этой информацией в полном объеме», — пояснил Чирков. При этом, по словам военкома, многие свердловчане злоупотребляют правом на отсрочку или отказ в службе. «Когда приходят и говорят: „Плохо сплю ночь, поэтому дайте мне отсрочку“. Конечно, если у человека есть, например, туберкулез или ВИЧ, мы не будем его призывать. Но это все надо подтвердить, показать документы», — отметил он. Чирков заметил, что у областного военкомата нет желания «загрести всех подряд», чтобы выполнить некий план по мобилизации. Как заявил полковник, такого плана у свердловских военных нет. «У нас есть желание с высоким качеством выполнить задачу, которую перед нами поставил президент», — заключил он. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. В общей сложности на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.