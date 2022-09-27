Из Пермского края мобилизовали члена общественного совета полиции

28 сентября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

В Пермском крае готовится к отправке третий эшелон мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В рамках объявленной в России мобилизации в Кунгуре (Пермский край) призвали представителя Общественного совета при местном отделе полиции Дмитрия Новокрещенных. Вместе с ним на призывной пункт, а далее в учебный центр отправился его коллега по общественной организации ветеранов боевых действий «Братство» Виталий Семков. Об этом рассказал экс-мэр Кунгура Амир Махмудов. «Кунгурская земля с начала этой недели провожает своих сыновей, самых лучших представителей, настоящих патриотов нашей Родины. Сегодня в составе большой команды призваны Виталий Семков и один из главных организаторов военно-патриотической работы среди молодежи в Кунгуре — Дмитрий Новокрещенных», — сообщил Махмудов в соцсети «ВКонтакте». Новокрещенных на своей странице опубликовал фото у стен военкомата. «Друзья! Спасибо всем за все, помощь, поддержку!!! Уезжаем защищать интересы и целостность Родины», — написал он. Частичная мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Из Пермского края в учебные центры отправились уже две группы призванных.

В рамках объявленной в России мобилизации в Кунгуре (Пермский край) призвали представителя Общественного совета при местном отделе полиции Дмитрия Новокрещенных. Вместе с ним на призывной пункт, а далее в учебный центр отправился его коллега по общественной организации ветеранов боевых действий «Братство» Виталий Семков. Об этом рассказал экс-мэр Кунгура Амир Махмудов. «Кунгурская земля с начала этой недели провожает своих сыновей, самых лучших представителей, настоящих патриотов нашей Родины. Сегодня в составе большой команды призваны Виталий Семков и один из главных организаторов военно-патриотической работы среди молодежи в Кунгуре — Дмитрий Новокрещенных», — сообщил Махмудов в соцсети «ВКонтакте». Новокрещенных на своей странице опубликовал фото у стен военкомата. «Друзья! Спасибо всем за все, помощь, поддержку!!! Уезжаем защищать интересы и целостность Родины», — написал он. Частичная мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Из Пермского края в учебные центры отправились уже две группы призванных.