27 сентября 2022

Из Пермского края мобилизовали члена общественного совета полиции

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В Пермском крае готовится к отправке третий эшелон мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

В рамках объявленной в России мобилизации в Кунгуре (Пермский край) призвали представителя Общественного совета при местном отделе полиции Дмитрия Новокрещенных. Вместе с ним на призывной пункт, а далее в учебный центр отправился его коллега по общественной организации ветеранов боевых действий «Братство» Виталий Семков. Об этом рассказал экс-мэр Кунгура Амир Махмудов.

«Кунгурская земля с начала этой недели провожает своих сыновей, самых лучших представителей, настоящих патриотов нашей Родины. Сегодня в составе большой команды призваны Виталий Семков и один из главных организаторов военно-патриотической работы среди молодежи в Кунгуре — Дмитрий Новокрещенных», — сообщил Махмудов в соцсети «ВКонтакте».

Новокрещенных на своей странице опубликовал фото у стен военкомата. «Друзья! Спасибо всем за все, помощь, поддержку!!! Уезжаем защищать интересы и целостность Родины», — написал он.

Частичная мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Из Пермского края в учебные центры отправились уже две группы призванных.

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В рамках объявленной в России мобилизации в Кунгуре (Пермский край) призвали представителя Общественного совета при местном отделе полиции Дмитрия Новокрещенных. Вместе с ним на призывной пункт, а далее в учебный центр отправился его коллега по общественной организации ветеранов боевых действий «Братство» Виталий Семков. Об этом рассказал экс-мэр Кунгура Амир Махмудов. «Кунгурская земля с начала этой недели провожает своих сыновей, самых лучших представителей, настоящих патриотов нашей Родины. Сегодня в составе большой команды призваны Виталий Семков и один из главных организаторов военно-патриотической работы среди молодежи в Кунгуре — Дмитрий Новокрещенных», — сообщил Махмудов в соцсети «ВКонтакте». Новокрещенных на своей странице опубликовал фото у стен военкомата. «Друзья! Спасибо всем за все, помощь, поддержку!!! Уезжаем защищать интересы и целостность Родины», — написал он. Частичная мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Из Пермского края в учебные центры отправились уже две группы призванных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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