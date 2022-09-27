В ЯНАО проверяют сообщение о мобилизации мужчины с астмой и тромбозом

Прокуратура ЯНАО проверяет сообщение о мобилизации мужчины с астмой и тромбозом

Ранее мужчина служил в военной разведке Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО), у которого бронхиальная астма и тромбоз ноги, призвали в рамках частичной мобилизации. При этом мужчина вынужден ежедневно принимать лекарства для стабилизации здоровья, рассказала корреспонденту URA.RU супруга призывника Регина Ваккер.

«Мужу выдали повестку на работе. На медкомиссии он предоставил все справки о том, что стоит на учете у хирурга по тромбозу и на учете по астме. У него категория „Д“. Главврач сообщил, что его призовут, если будет общая мобилизация. Однако по непонятным причинам оказалось, что он попал под частичную мобилизацию», — уточнила девушка.

По словам собеседницы агентства, ее 29-летний муж раньше служил в военной разведке и был командиром отделения боевых машин пехоты. Но со временем мужчина заработал заболевания, которые ограничивают физическую активность.

«Мы положили ему с собой самые необходимые лекарства. Он пьет медикаменты от тромбоза утром и вечером, ко всему этому носит компрессионный чулок. Также у него с собой ингаляторы от астмы. Но этого ему не хватит. Страшно, что ему может стать плохо в любой момент», — делится она.

Ваккер добавила, что обращалась на горячую линию по вопросам частичной мобилизации, а также пыталась проконсультироваться с юристами. Но ответить на вопросы девушки нигде не смогли.

В окружной прокуратуре агентству сообщили, что сотрудниками ведомства по данному факту организованна проверка. Также URA.RU обратилось за комментарием в Общероссийский Народ Фронт. На момент публикации ответ так и не поступил.

Ранее сообщалось, что отец-одиночка из Ноябрьска и студент-очник из Салехарда были призваны по ошибке. Они обратились на горячую линию ОНФ и им помогли решить проблему. Повестки этих ямальцев были аннулированы.

Частичную мобилизацию в стране объявили 21 сентября. Общее количество призывников от ЯНАО составит 920 человек. Каждому единоразово выплатят 300 тысяч рублей. Армия РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для того, чтобы защитить мирное население Донбасса.