В ЯНАО отца-одиночку и студента пытались мобилизовать по ошибке

28 сентября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Двум мобилизованным ямальцам отменили повестки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отец-одиночка из Ноябрьска и студент-очник из Салехарда были призваны по ошибки. Они обратились на горячую линию ОНФ и им помогли решить проблему. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ. «За двое суток на горячую линию поступило 80 звонков. В том числе обращение от студента-очника из Салехарда и отца-одиночки из Ноябрьска. Оба не подлежат призыву по частичной мобилизации, добавили в ОНФ», — передает «Ямал 1». Отмечается, что повестки этих ямальцев были аннулированы. Ранее на Ямале заработала региональная горячая линия ОНФ, на которую могли позвонить жители округа получившие повестки по ошибки. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Общее количество призывников от Ямала составит 920 человек. Каждому единоразово выплатят 300 тысяч рублей. С 24 февраля армия РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты населения Донбасса.

Отец-одиночка из Ноябрьска и студент-очник из Салехарда были призваны по ошибки. Они обратились на горячую линию ОНФ и им помогли решить проблему. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ. «За двое суток на горячую линию поступило 80 звонков. В том числе обращение от студента-очника из Салехарда и отца-одиночки из Ноябрьска. Оба не подлежат призыву по частичной мобилизации, добавили в ОНФ», — передает «Ямал 1». Отмечается, что повестки этих ямальцев были аннулированы. Ранее на Ямале заработала региональная горячая линия ОНФ, на которую могли позвонить жители округа получившие повестки по ошибки. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Общее количество призывников от Ямала составит 920 человек. Каждому единоразово выплатят 300 тысяч рублей. С 24 февраля армия РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты населения Донбасса.