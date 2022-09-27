27 сентября 2022
26 сентября 2022

В ЯНАО отца-одиночку и студента пытались мобилизовать по ошибке

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Мобилизация, военкомат. Челябинск, военкомат, мобилизация
Двум мобилизованным ямальцам отменили повестки Фото:

Отец-одиночка из Ноябрьска и студент-очник из Салехарда были призваны по ошибки. Они обратились на горячую линию ОНФ и им помогли решить проблему. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

«За двое суток на горячую линию поступило 80 звонков. В том числе обращение от студента-очника из Салехарда и отца-одиночки из Ноябрьска. Оба не подлежат призыву по частичной мобилизации, добавили в ОНФ», — передает «Ямал 1».

Отмечается, что повестки этих ямальцев были аннулированы. Ранее на Ямале заработала региональная горячая линия ОНФ, на которую могли позвонить жители округа получившие повестки по ошибки.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Общее количество призывников от Ямала составит 920 человек. Каждому единоразово выплатят 300 тысяч рублей. С 24 февраля армия РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты населения Донбасса.

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Отец-одиночка из Ноябрьска и студент-очник из Салехарда были призваны по ошибки. Они обратились на горячую линию ОНФ и им помогли решить проблему. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ. «За двое суток на горячую линию поступило 80 звонков. В том числе обращение от студента-очника из Салехарда и отца-одиночки из Ноябрьска. Оба не подлежат призыву по частичной мобилизации, добавили в ОНФ», — передает «Ямал 1». Отмечается, что повестки этих ямальцев были аннулированы. Ранее на Ямале заработала региональная горячая линия ОНФ, на которую могли позвонить жители округа получившие повестки по ошибки. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Общее количество призывников от Ямала составит 920 человек. Каждому единоразово выплатят 300 тысяч рублей. С 24 февраля армия РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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