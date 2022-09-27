В Копейске (Челябинская область) пьяный водитель сбил 12-летнюю девочку, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. В соцсетях очевидцы рассказали, что проезжавшие мимо автомобили перекрыли дорогу, чтобы не дать виновнику аварии скрыться.
«28 сентября около 15:30 в районе дома № 14а по проспекту Коммунистическому водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем KIA Rio, совершил наезд на пешехода 2010 года рождения, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая девочка получила травмы», — рассказали в пресс-службе.
По данным ГИБДД, водитель автомобиля управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Проводится проверка.
Как написали очевидцы в группе «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте», мужчина пытался скрыться с места аварии. Местные автомобилисты догнали автомобиль и перекрыли ему дорогу.
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